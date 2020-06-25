南投風景區推拒菸遊 還給自然好空氣

南投縣擁有山川綠水的天然資源，先前疫情的擾亂，國人悶了近半年，解封後的民眾終於等到可以放心出遊的4天連假，衛生局指出，縣內風景區都已完成準備，迎接國人的到訪，但為維護非吸菸者及吸菸者的權利，已完成有效區隔吸菸區及非吸菸區的設置，呼籲大家少抽菸，多來大自然呼吸清新的空氣。

衛生局指出，近日啟用的信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋和仁愛鄉的清境高空觀景步道都是南投縣很值得出遊的觀景區，可以高空遠眺，將南投縣的自然美景盡收眼底，而良好的空氣品質，也讓國人可以走出戶外，珍惜每一口可以自然呼吸的自由。

目前南投縣各重要風景區已完成吸菸區及非吸菸區的標示區隔，依據菸害防制法規定，所有供民眾休閒娛樂之室內場所全面禁止吸菸，而其室外場所則除吸菸區外全面禁止吸菸，未設吸菸區也全面禁止吸菸，若有人提醒您不可在禁菸區吸菸，也請務必配合，被檢舉查獲者將依法處罰，籲請遊客務必遵守，以免受罰。