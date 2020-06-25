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影／大甲鐵砧山劍井「午時水」 300張號碼牌半小時領光
端午節不只划龍舟、吃粽子，還有打「午時水」民俗。台中大甲鐵砧山劍井聞名全國，相傳早年鄭成功部屬拔劍刺地，跪求湧泉而來，致每年端午節午時，遊客都蜂擁搶汲井水。為避免民眾搶水，中市府今天上午準備300份劍井「午時水」紀念瓶，供民眾索取，吸引民眾大排長龍領取號碼牌。
中市府觀旅局表示，當地居民流傳說，劍井是鄭成功部屬拔劍刺地而湧出水來，因此叫做劍井。劍井午時水往年端午節都供不應求，大家等候井水湧出之際，曾發生搶水造成衝突。市府2012年起會先暫時封閉劍井，直到端午節上午11時才開蓋，準備百份的午時水紀念瓶供索取。
今天上午10時，中市府開放現場民眾領取號碼牌，吸引民眾大排長龍，半小時就被領光。來自台北的陳小姐跟朋友到台中遊玩，他說，趁著端午連假到台中遊玩，順道來大甲劍井取午時水。林小姐說，在網路上看到大甲鐵砧山可取午時水，因此特地來取水，不擔心疫情。廖小姐說，每年都會來劍井取午時水，但今年人潮不如往年。
觀旅局表示，疫情趨緩，中市府仍配合中央流行疫情指揮中心發布的相關規定，今天現場活動會量體溫、酒精消毒手部，並要求民眾戴口罩、維持社交距離等防疫措施，營造安全休閒場域，希望遊客端午連假安心出遊。
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