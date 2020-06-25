聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投國道中興、國姓交流道車多 明後兩天風景區易塞車
今天是端午節連續假期第一天，南投縣警局交通隊表示，國道3號及國道6號高公局實施各交流道嚴格匝道儀控管制措施，並未出現大區段塞車情形，而縣內日月潭、清境、溪頭等各風景區上午尚未出現出遊車潮，預估最大交通量會出現在6月26、27日兩天，呼籲遊客民眾及早出門，上路前務必注意路況及避開易塞車時段。
國道七隊指出，上午國道3號南下草屯至中興系統交流道，有明顯局部車多現象；另國道6號14公里國姓交流道至17公里的國姓一隧道間，同樣有車多的情況，但純屬假日返鄉車潮，回堵主要是車輛進入隧道時減速而造成，但出隧道後就恢復正常。
南投縣交通隊指出，預判今年端午連假的車潮最高峰會出現在6月26、27日的周五、周六兩天，強調風景區易塞車路段有，溪頭風景區聯外道路投151線及東鄉路、仁愛鄉清境天空步道台14甲線沿線及武嶺停車場周邊、魚池鄉日月潭水社碼頭台21線至伊達邵碼頭、新興景點雙龍瀑布七彩吊橋步道聯外道路台16線等，將會湧進大量車流。
南投縣警局因應風景區出遊車潮，針對台3線及台14線已擬定交通疏導措施，配合各分局編排重要觀光景點周邊及重要路口，設置計105處交通崗加強疏導，維持省道的交通秩序並減少車流延滯，交通疏導崗沿路會請用路人配合員警指揮，依循替代道路指引駕駛，同時將透過警廣加強路況報導，並適時提供各重要風景區停車場停車量狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言