鹿港慶端陽夜間燈光饗宴點燈 中山路一路美到廟口商圈

2020鹿港慶端陽「夜間燈光饗宴」今天晚間在桂花巷藝術村舉行點燈，今年分別以「源、緣、園、圓」為主題，衍伸出四大燈區，在中山路、鹿港老街、公會堂及桂花巷藝術村等處的端午佳節應景燈飾，展期從6月24日起至7月26日止每天18時至22時，鎮內營造璀璨燈景藝術預計再掀起熱潮。

彰化縣長王惠美說說，今年原本受到新冠肺炎疫情影響要取消辦理「2020鹿港國際龍舟錦標賽」，但隨著疫情趨緩，縣府緊急籌措活動，雖然龍舟賽縮小規模，還是有56支隊伍參賽，並將43年的鹿港慶端陽傳承下去，今年龍舟賽也有網路直播，讓大家也可以用網路觀賽事(直播網址https://youtu.be/1V9fUskNWYY)一起慶端陽。

鹿港慶端陽活動今年已邁入第43年舉辦，是全台舉辦歷史最悠久且規模最大的端午節慶活動，更名列交通部觀光局「全國12大節慶活動」之一，鹿港鎮繼入選2019年全台經典小鎮後，又獲台灣城鎮品牌金獎，成為國內最重要的節慶活動之一。