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鹿港慶端陽夜間燈光饗宴點燈 中山路一路美到廟口商圈
2020鹿港慶端陽「夜間燈光饗宴」今天晚間在桂花巷藝術村舉行點燈，今年分別以「源、緣、園、圓」為主題，衍伸出四大燈區，在中山路、鹿港老街、公會堂及桂花巷藝術村等處的端午佳節應景燈飾，展期從6月24日起至7月26日止每天18時至22時，鎮內營造璀璨燈景藝術預計再掀起熱潮。
彰化縣長王惠美說說，今年原本受到新冠肺炎疫情影響要取消辦理「2020鹿港國際龍舟錦標賽」，但隨著疫情趨緩，縣府緊急籌措活動，雖然龍舟賽縮小規模，還是有56支隊伍參賽，並將43年的鹿港慶端陽傳承下去，今年龍舟賽也有網路直播，讓大家也可以用網路觀賽事(直播網址https://youtu.be/1V9fUskNWYY)一起慶端陽。
鹿港慶端陽活動今年已邁入第43年舉辦，是全台舉辦歷史最悠久且規模最大的端午節慶活動，更名列交通部觀光局「全國12大節慶活動」之一，鹿港鎮繼入選2019年全台經典小鎮後，又獲台灣城鎮品牌金獎，成為國內最重要的節慶活動之一。
鹿港就像一個開放式的博物館，處處有驚喜，這次鎮內營造璀璨燈景藝術，一路從文武廟的兩個龍頭延伸至廟口商圈，呈現「雙龍擺尾、雲騰萬里」氣勢，中山路展出六條同舟共濟、並肩前行的龍舟、彩虹天燈、水果心樂園、奇幻大道及傘亮星河，點亮整條中山路點亮整條中山路，親民路則以「萬象更新廊」象徵自由心靈的水母，除此之外，今年更在桂花巷藝術村，打造一座星花幸福門，預計將會成為遊客拍照打卡的亮點之一。
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