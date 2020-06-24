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復甦台中商業經濟 產官學集思廣義

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
後疫情時代，台中商業要如何推動復甦？地方舉辦小型座談集思廣義。(photo by 劉東皋／台灣醒報)
後疫情時代，台中商業要如何推動復甦？地方舉辦小型座談集思廣義。(photo by 劉東皋／台灣醒報)

如何借重國外經驗復甦台中的商業？台中市經發局委託僑光科技大學舉辦「國外復甦經驗導入之可行性」座談會，台中商業促進會理事長李慶華總結指出，商業的復甦與振興，必須引進外來消費，並做好都市更新、交通及停車場基礎建設；市府應規劃，城市行銷、行銷台中的概念，促進台中商業。

文化涵養吸引外地客

雖然中央提出三倍券，但三倍券要發揮振興效果，也要民眾先拿出1000元。曾在日本東京大學進行博士後研究的逢甲大學教授戴瑞坤表示，他怎麼算，自己拿出1000元換3000元，也只有增加兩倍，實在不能說是三倍券。不過，不論如何，要吸引外地人口喜愛到一個城市生活消費，文化的涵養很重要。

他說，日本具有許多文化資產與精神涵養，包括中華文化的儒學精神在日本都保持的很好。日本文化內涵，也是吸引外人前往生活、觀光、消費的重要因素之一。

城市行銷應有規劃

靜宜大學企管系教授洪文夏表示，受疫情影響導致經濟衰退，總合需求降低，政府反而應擴大供給，舉債投入公共建設，創造需求。台中市自張溫鷹時代，曾舉辦過行銷台中活動，胡志強對台中國際、文化城有較強力的推動，但林佳龍著重於地方建設規劃、盧秀燕的拚經濟在重點在於重大工程開工、人引產業投資與創造消費，但對於城市行銷的重點，卻沒有整合性的規劃推動。

擔任主持人的李慶華指出，只靠地方本身的人口消費有限，商業經濟振興必須依賴外來的採購、消費。商業需要有良好的交通、便利的停車及相關建設等。在防疫期間，包括後疫情階段，政府可加速並擴大公共建設、交通運輸、停車場興建、以及舊城區改造等軟硬體工程；並規劃中長期產業投資、城市行銷及文創產業的紮根發展。

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日本 李慶華

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