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中區創育聯盟今簽署MOU 19個創育機構吸引青年返鄉創業

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
暨大指出南投值得發展精品咖啡學程，因此校內開設專業咖啡培訓班。記者黑中亮／攝影
暨大指出南投值得發展精品咖啡學程，因此校內開設專業咖啡培訓班。記者黑中亮／攝影

國立暨南大學與雲林科技大學合作，創業育成中心下午舉辦中區創育聯盟MOU簽署儀式，希望透過資源整合及共享，各自發展專長，協助青年返鄉創業，活絡在地青年學子的創業氛圍，暨大更分享近年執行USR計畫，所衍伸出的「暨大精品咖啡產業聯盟｣，咖啡新創事業讓學生未來多一個就業的選擇外，雲科大的三小市集，更能以平台協助小農的產品銷售。

中區創育聯盟成員，包括統籌全台創育資源的社團法人中華創業育成協會、致力發展地方創生的雲科大及暨南大學、推動青年創業的逢甲大學、朝陽科技大學、大葉大學、國立虎尾科技大學及東海大學等19個創育機構單位，希望透過聯盟的串聯整合，發揮創業育成的功能，暨大副校長江大樹表示，目前全校針對咖啡及地方農產業，都有6至8個新創團隊在進行育成參與。

研發長鄭健雄指出，執行USR計畫多年，以創新南投鄉村產業發展為目標，培育同學學習咖啡、民宿、伴手禮、餐飲、行銷、遊程等課程，都包含在內，在暨大也開設了咖啡培訓班及鄉村旅遊微學分學程，讓在地咖啡產業經營者，及在學學生學習咖啡相關技術，希望透過咖啡人才培育，提升在地咖啡產業競爭力，和未來的創業學能。

雲科大產學長洪肇嘉說，雲林有不少在地的農產品，如大豆、黑豆可以進行在地創生，不但提升醬油製造技術，還能做成巧克力，而校內學生也針對縣內重要的在地農產品，成立三小市集，可鼓勵青年回鄉創業，推動「青年創業輔導履歷」，透過履歷紀錄創業背景及過程，加速媒合輔導單位，增大吸引南北漂青年返鄉創業。

暨大研發長鄭健雄（左）指出南投值得發展精品咖啡學程，自己也在暨大也開設了咖啡培訓班。記者黑中亮／攝影
暨大研發長鄭健雄（左）指出南投值得發展精品咖啡學程，自己也在暨大也開設了咖啡培訓班。記者黑中亮／攝影
國立暨南大學與雲林科技大學下午合作，聯合19個創業育成中心，成立中區創育聯盟MOU簽署儀式。記者黑中亮／攝影
國立暨南大學與雲林科技大學下午合作，聯合19個創業育成中心，成立中區創育聯盟MOU簽署儀式。記者黑中亮／攝影

創業 咖啡 青年

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