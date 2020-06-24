新世代青農關心農業廢棄物 彰縣輔導業者回收農業塑膠
彰化縣為農業大縣，縣府今天與青農座談會，青農除了關心缺工、品牌銷售以及農業交流等問題，新世代農民也關心農業廢棄物，農用塑膠、腐果和加工後廢棄物處理問題，彰化縣長王惠美指示環保局與農業處針對農業廢棄物可處理去處與方式提供給農民，並與地方公所協調。
環保局長江培根說，農業塑膠以往都縣到外縣市處理，今年開始輔導一家縣內塑膠業收農業塑膠，但農業塑膠需適當清洗，不要有泥巴，用太久劣化也不適用，腐果殘渣建議在現地堆肥處理，若真不行，田尾處理廠今年也會擴廠，除了收各鄉鎮廚餘，也會有剩餘處理量能收費處理。
彰化縣青農聯誼副會長詹勝仁指出，農業塑料常見的主要是溫室用以及一般農民慣性使用的地膜，溫室塑膠膜可以回收，但覆蓋在地上要完全清洗不容易。
與會青農希望縣府訂出時間、定點並公告收農業廢棄物方式，青農林有信建議，鄉鎮公所清潔隊能載收，若屬於不可回收也可付費處理。
也有葡萄農反映鄉鎮公所清潔隊不願幫收葡萄藤，江培根說，先前有清潔隊將碾碎後的葡萄藤偷運進焚化爐，但溪州焚化爐主要處理家戶垃圾，考量到農民需求，特地請託第四河川局提供裸露用地，暫置葡萄藤，但地方公所考量到沒有明確收費標準未能配合，後來協調其他葡萄產地清潔隊，讓葡萄藤廢棄物有去處。
青農陳啟宗分享，農業廢棄物就像事業廢棄物一樣需要專門處理業者處理，他曾詢價一公斤要8元，但重量不夠也不願專程來運載，政府希望年輕人返鄉務農，也要幫助充滿熱血的青農賺到錢。
王惠美說，上任以來深入農村了解地方，希望能夠全方面照顧老中青三代的農業人口，幫農民創造更多收益，，縣府已於今年3月29日青年節成立「青年發展暨就業服務科」，要協助青年穩定就業，並強化工作職能。
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