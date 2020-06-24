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中火今晚重啟2號機 中市環保局：開機就罰最高兩千萬

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局表示，中火重啟機組就開罰。圖／聯合報系資料照片
台中市環保局表示，中火重啟機組就開罰。圖／聯合報系資料照片

台電今天表示，因應端午連假過後夏季用電尖峰即來臨，還有大學指考穩定供電需求，台中火力發電廠2號機預定今晚正式點火加入供電行列。台中市府環保局指台電是國營企業，公然帶頭違法，環保局將嚴陣以待，只要機組啟用就依空汙法取締，最高可處兩千萬元。

環保局指出，市府去年查獲中火七次放流水超標，已立即要求台電減少生煤使用加強改善，不料中火仍持續違規超量使用生煤，因此市府依法廢止中火二、三號機組許可證。台電雖循法律途徑提起救濟，但目前廢止許可證處分不因台電提起救濟而終止，中火二、三號機仍不能使用，如中火違規啟用，市府將依空汙法處分。

環保局指出，台電如違法操作，涉違反空汙法第廿四條規定，將依同法第六十三條處最高2000萬元以下罰款，並令停工及限期申請許可證，仍未遵守停工命令，將函請地檢署依同法第五十六條處罰，該法可處負責人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科20萬元以上、500萬元以下罰金。

市議會國民黨團書記長陳政顯說，中火重啟機組就是對中部人開戰，不排除大規模抗爭！

民進黨總召陳世凱表示，台電須依法重啟機組，並做好防制汙染問題。他也質疑市府，看不到有效節能政策，也不開源，又不同意口談重啟機組，請市府負責任說明，電從何處來？

中火 台電 指考

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