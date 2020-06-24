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半年只有一場收入 南投文化局邀藝文團體巡迴演出

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣文化局舉辦藝文巡迴表演，讓各鄉鎮民眾就近欣賞在地藝文團體精彩演出。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局舉辦藝文巡迴表演，讓各鄉鎮民眾就近欣賞在地藝文團體精彩演出。圖／南投縣文化局提供

新冠肺炎疫情影響，南投縣藝文活動表演全部取消，縣民少了參與機會，更讓藝文團體苦撐度日。隨著國內疫情趨緩，南投縣文化局也舉辦「藝起同樂，南投縣表演藝術巡迴演出」，邀請在地優質演藝團隊到各鄉鎮演出，讓鄉親更方便參與藝文，也助藝文團體度過難關。

「這半年只辦了一場音樂會」，南投縣優樂集樂團總監謝雙雙說，疫情發生後，原本婚禮喜慶場合伴奏和歌廳的演出全都取消，表演收入幾乎歸零，只能靠教導音樂餬口，疫情對藝文表演的重創，比921大地震還慘，幸好，疫情逐漸緩和，也很高興文化局伸出援手，舉辦巡迴表演，讓表演團體有收入，也能到各鄉鎮陪伴鄉親。

南投縣文化局長林榮森說，藝文團體的處境比大家想的嚴峻，南投縣幅員遼闊，其他鄉鎮要參與文化活動機會較為欠缺，為了讓各鄉鎮民眾能享有文化薰陶，規畫南投在地演藝團隊巡迴演出，將表演藝術帶到各鄉鎮，讓民眾能親近表演藝術，吸引大家走入劇場，提昇南投縣表演藝術氛圍及環境。

包括「集集絲竹箏樂團」、「薪傳舞蹈團」及「李靜芳歌仔戲團」今天也在文化局演出，邀請鄉親參與藝文巡迴表演。表演活動場次如下： 7月18日晚間7時於竹山菸草站南投民族舞團；7月25日下午4時於水里車站旁藝術廣場曼暉舞蹈團；集集絲竹箏樂團9月22日晚間7時半於信義鄉信義社區活動中心；優樂集9月26日晚間7時於名間鄉松柏嶺受天宮大停車場。

星期二樂團10月1日晚間7時仁愛高農禮堂；藝龍布袋戲劇團10月13日於集集鎮集集國小操場；明珠女子歌劇團10月17日晚間7點半於草屯鎮敦和宮廣場；九九劇團10月24日晚間7時半於鹿谷鄉公所禮堂；薪傳舞蹈團10月25日上午10時半於日月潭向山遊客中心。

玉山民族樂團11月14日下午2點半於中寮鄉爽文國小活動中心；李靜芳歌仔戲團11月14日晚間7點半於南投市三玄宮廣場；雷峰掌中劇團11月21日下午2點半於國姓鄰三清宮廣場；古典室內樂集12月12日晚間7點半於埔里鎮埔里藝文中心。最新活動訊息請上南投縣政府文化局網站（http://www.nthcc.gov.tw）最新消息區查詢。

南投縣文化局舉辦藝文巡迴表演，讓各鄉鎮民眾就近欣賞在地藝文團體精彩演出。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局舉辦藝文巡迴表演，讓各鄉鎮民眾就近欣賞在地藝文團體精彩演出。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局邀請在地優質表演團體到各鄉鎮巡迴演出，讓鄉親就近參與藝文活動。圖／南投縣文化局提供
南投縣文化局邀請在地優質表演團體到各鄉鎮巡迴演出，讓鄉親就近參與藝文活動。圖／南投縣文化局提供

疫情 文化局 樂團

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