影／氣候變異大 智慧型農夫不出門也可遙控關窗、澆水
最近梅雨季，時常有突如其來的大雨，對農業影響大，伸港果農柯景發有機械專長，他與農業單位合作研發自動控制儀器，儲水、過濾淨化、灑水通通可以透過監測操作，結合雲端科技，出門在外還可「遠端遙控」，有助種出品質穩定的瓜果，降低農損。
柯景發原本在機械廠當主管，後來辭去工作返鄉務農，管理3分大的溫室果園，種南瓜、小黃瓜、番茄、美濃瓜等，為種出品質穩定的瓜果，在土壤裡拉管線，監測到濕度不足時，操作以滴灌管補充水分，溫室的天窗、捲簾也連接系統，以手機軟體遠端操控。
柯景發說，即便自己在家不出門，透過氣象局降雨警報APP追蹤果園附近天候的變化，若發現雨勢將至，手機操作關閉天窗，風勢的變化也能快速應變，智慧型操作可節省人力成本，目前果園管理人力僅有3人。
柯景發善於自行組裝工具，進口的小番茄授粉棒要價3000元，他花不到300元用筷子、震動馬達、電池等自行組裝授粉棒，他也上網買材料組監視系統組裝，取代市面上價格高額的設備，同樣可以355度觀察果園狀況。
近日美濃瓜生長，柯景發考量到植物有頂芽優勢，若不修剪，會影響果實吸收養分，他添購油漆工高牆作業的「高蹺」，高度可以調到70公分，踩著高蹺修剪頂芽，全區走動有助提高作業效率。
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