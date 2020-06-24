延續陳時中代言魅力 台中購物節將推澎湃包2.0
台中購物節7月登場，市議員鄭功進、楊典忠表示，衛福部長陳時中日前代言的澎湃包廣受好評，建議市府可依各區特色推出「澎湃包2.0」；市府回應，將邀各區公所商討。
台中購物節7月1日上路，鄭功進、楊典忠今天在台中市議會總質詢表示，市府日前在陳時中來台中時，請陳時中代言的澎湃包廣受好評，推出後也被秒殺，購物節檔期，市府應催生各行政區在地特產，推出「澎湃包2.0」。
鄭功進列舉台中東南區多項特產，有從日治時期就開始做糕餅的三廣太陽餅、杏仁脆片、鳳梨酥，還有獲選名店名攤的萬家香肉鬆、廣記肉乾，都是在地澎湃包2.0的好選擇。
另外，楊典忠也提到，去年市長盧秀燕到清水開市政會議，會後還開直播，吃擀麵，但後來卻沒有行銷政策，台中購物節即將上路，希望市府加強宣導APP資訊。
經發局長張峯源表示，今年購物節有6大主題活動，橫跨山海屯都，其中「台中之最，限時必選」活動將自7月1日至10日線上線下共同進行，除有線上專屬優惠，7月5日也在逢甲商圈舉辦「千人雞排尬珍奶」活動，為商圈聚集人氣，市府會以這個活動為基礎，邀請各區公所共同商討，推出屬於各區的特色澎湃包。
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