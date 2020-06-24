端節前關懷老人 台電台中區處志工親自烹魚
端午節前，華山基金會中區站今舉辦關懷獨居老人的共餐活動，除了台電台中區處贈送10大箱、240尾的石斑魚並親自下廚烹飪，台中郵局也捐贈2400顆粽子和600包的麥片；祥鶴中醫並到場教老人們製作香包，讓老人們提前歡度了快樂的端午節。
台電台中區處的志工們不僅送了魚，還親自下廚煮給老人們吃；處長郭芳楠也一起動手，還和老人們話家常互動，並在共餐時頻頻替老人們夾菜。
郭芳楠說，很高興能夠有機會在佳節前夕與獨居老人們一同共餐，讓每位來參加共餐活動的老人們都能擁有一個溫馨又難忘的端午佳節，也讓今年的端午節顯得特別有意義。
中區站站長江月美指出，因為各界的熱心參與，使得今年舉辦的共餐活動格外「豐盛、熱鬧」且菜色「色、香、味俱全」餐會充滿了溫馨的氣氛與愉快的歡笑聲，也讓參與共餐的老人們「吃在嘴裡、暖在心裡」，充分感受到來自社會各界的關懷與愛心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言