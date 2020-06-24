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端節前關懷老人 台電台中區處志工親自烹魚

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
端午節前，台電台中區處贈送10大箱、240尾的石斑魚給中區的獨居老人，志工們還親自下廚烹飪，為老人們獻出愛心。圖／台電台中區處提供
端午節前，台電台中區處贈送10大箱、240尾的石斑魚給中區的獨居老人，志工們還親自下廚烹飪，為老人們獻出愛心。圖／台電台中區處提供

端午節前，華山基金會中區站今舉辦關懷獨居老人的共餐活動，除了台電台中區處贈送10大箱、240尾的石斑魚並親自下廚烹飪，台中郵局也捐贈2400顆粽子和600包的麥片；祥鶴中醫並到場教老人們製作香包，讓老人們提前歡度了快樂的端午節。

台電台中區處的志工們不僅送了魚，還親自下廚煮給老人們吃；處長郭芳楠也一起動手，還和老人們話家常互動，並在共餐時頻頻替老人們夾菜。

郭芳楠說，很高興能夠有機會在佳節前夕與獨居老人們一同共餐，讓每位來參加共餐活動的老人們都能擁有一個溫馨又難忘的端午佳節，也讓今年的端午節顯得特別有意義。

中區站站長江月美指出，因為各界的熱心參與，使得今年舉辦的共餐活動格外「豐盛、熱鬧」且菜色「色、香、味俱全」餐會充滿了溫馨的氣氛與愉快的歡笑聲，也讓參與共餐的老人們「吃在嘴裡、暖在心裡」，充分感受到來自社會各界的關懷與愛心。

端午節前，台電台中區處贈送10大箱、240尾的石斑魚給中區的獨居老人，為老人們獻出愛心。圖／台電台中區處提供
端午節前，台電台中區處贈送10大箱、240尾的石斑魚給中區的獨居老人，為老人們獻出愛心。圖／台電台中區處提供
端午節前，台電台中區處志工和中區的獨居老人共餐，處長郭芳楠（右前）頻為老人們夾菜。圖／台電台中區處提供
端午節前，台電台中區處志工和中區的獨居老人共餐，處長郭芳楠（右前）頻為老人們夾菜。圖／台電台中區處提供

獨居老人 端午節 台電

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