民主台灣彰化推手群像影像集 盼補上歷史空白

拓展文教基金會出版「民主台灣的彰化推手群像（續）」影像集，記錄參與彰化民主運動基層民眾影像；基金會董事長翁金珠說，黨外時期參與民主運動是禁忌，盼藉影像補上歷史空白。

拓展文教基金會今天在彰化市婦女學苑，舉辦「民主台灣的彰化推手群像（續）」影像集新書發表會，由拓展基金會董事長翁金珠擔任主持人，出席的貴賓則有民主進步黨籍立法委員陳素月、彰化市長林世賢、前彰化縣長魏明谷等人。

翁金珠接受中央社記者訪問時說，除了攝影集之外，先前已經出版口述歷史的書籍，黨外時期彰化縣參與民主運動的人，在當時雖然都只是平民百姓而已，但有的人都成為議員或是立法委員，她希望除了政治人物外，其他參與民主運動的平民百姓也能被記錄下來。

翁金珠指出，幾十年前要參與民主運動不容易，她就曾遇到有民眾想要參與，但遭到家人反對，太太說要出家，可以想見當時願意投入民主運動有多麼困難，但這些人的歷史隨著時間流逝，要記錄下來越來越困難，因此才會不斷出版書籍，希望補上民主運動歷史的空白。

「民主台灣的彰化推手群像（續）」影像集分為狂飆的街頭年代、二二八和平日紀念、彰化縣環境保護與反核運動等篇章，主要記錄1987年到2020年各類民主運動參與民眾的照片，希望把台灣民主化過程中，彰化人的熱情和動人故事，傳誦下去。