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台中潭子嘉豐路狹隘彎曲車禍頻傳 地方盼道路截彎取直

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市潭子區嘉豐路彎曲狹隘，導致事故頻傳，地方居民希望將既有農田灌溉排水溝加蓋，將道路截彎取直，並增設避車空間。圖／賴朝國服務處提供
台中市潭子區嘉豐路彎曲狹隘，導致事故頻傳，地方居民希望將既有農田灌溉排水溝加蓋，將道路截彎取直，並增設避車空間。圖／賴朝國服務處提供

台中市潭子區嘉豐路是潭子居民通往豐原的重要道路之一，由於部分路段道路彎曲狹隘，導致事故頻傳，台中市議員賴朝國經當地里長陳情，今日與立委楊瓊瓔邀集市府相關單位及台中農田水利會前往現勘，希望將既有農田灌溉排水溝加蓋，將道路截彎取直，並增設避車空間。台中市養工處表示，將評估工程並籌措經費，預計今年底前完工。

立委楊瓊瓔表示，嘉豐路因道路狹窄僅約5公尺，並隨著農田灌溉溝茄荎角分線並行，道路彎曲嚴重，時常引發行車糾紛跟車禍，有立即改善的必要。

賴朝國也要求台中市養工處進行嘉豐路截彎取直，改善道路寬度不足的問題，改善長度約40公尺，完工後將有效改善行車困擾。嘉仁里長林瑞文說，該路段長期以來車禍事故不斷，期盼改善後，能減少事故及車輛會車不易情形。

台中市養工處副處長廖文偉表示，工程範圍長度約40公尺，經費約250萬元，會勘後立即辦理工程評估，並籌措經費施工，預計今年底前完工。

台中市潭子區嘉豐路是潭子居民通往豐原的重要道路之一，由於部分路段道路彎曲狹隘，導致事故頻傳。圖／賴朝國服務處提供
台中市潭子區嘉豐路是潭子居民通往豐原的重要道路之一，由於部分路段道路彎曲狹隘，導致事故頻傳。圖／賴朝國服務處提供

台中市 事故 楊瓊瓔

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