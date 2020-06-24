議員批台中購物節主角App沒靈魂 市府：測試滾動檢討

第2屆台中購物節7月1日開跑，市府花720萬元建置App扮演重要角色，民進黨議員賴佳微、江肇國、李天生、蔡耀頡、周永鴻、蔡成圭聯合質詢，指出進入倒數但App問題百出，但店家多數沒有附圖片，互動景點沒名稱「沒有靈魂」另推薦店家沒輪動都是固定10幾家。議員質疑，去年設計App今年不優化卻再花錢建新App，還不如外送平台來得美觀好用。市長盧秀燕說，外送平台花數千萬、上億建App，市府僅花少錢，有不足會滾動檢討。經發局表示，目前還在測試修正。

議員請市府盡快檢討App系統，修正錯誤，更應主動邀名攤、名店納入，不要整個購物節都僅宣傳連鎖商家，看不到台中特色店。

賴佳微表示，以北區為例，從購物節App搜尋出279家合作店家，附圖片的不到20家，老台中記憶的翁記泡沫紅茶，也沒附圖片，她並發現所謂打卡景點，多數沒名稱，完全未行銷特色景點，App內廣告推薦的店家都是固定10家，對其他店家公平嗎？！

李天生質疑，盧市府每年辦購物節都要重新建App，以前的App也花了600萬，不能沿用嗎？4年下來是不是要花快3000萬？

蔡耀頡表示，App連照片都沒有，市長指外送平台是大企業，花上千萬、上億才做好App，反觀上海上月才結束的五五購物節做到攤攤可直播，盧市府說台中購物節要躋身世界級，但落後世界一大截。

江肇國議員更表示，市府在購物節記者會說要招募實體店3萬家，現在僅招募16000家，市長提到特約店家合與市府合作是因商家聰明，難道沒合作的店家都笨嗎？江肇國認為，市府漫不經心，沒有想法，未主動邀請在地名攤、名產優良店家合作，減少購物節精彩度，失去了台中特色，只有抽獎。江肇國感嘆，購物節已第二屆了，還找不到活動的靈魂，他表遺憾！

據了解，部分名店名攤不想參加市府購物節，一因平日生意就好了，二則因必須開發票讓消費者登錄抽獎。不少店不想一下子多開發票。免去稅務困擾。

市長盧秀燕表示，去年首次舉辦購物節，很多人不看好，但成果是登錄金額達25億、下載App人數20萬人，加入的商家有2萬家。今年市府強化辦理，除實體店家，也開拓電商通路「東森購物網」、「PChome」開辦「台中專區」消費者購物更輕鬆，此外，全台中市的店家都可以參加活動，上特約店家只要消費167元就可抽獎，一般店家累計500元可抽獎。

經發局說，市府會加強購物節App未來永續使用，提供店家便利，店家只要報名就可到後台更新店家資訊，市府通知店家可上線更新照片，並說明操作流程，可陸續上架照片，刺激買氣。

此外，為吸引民眾至台中各特色景點及場館，市府各局處陸續提供特色點，持續增加不同主題地圖，系統平台團隊將協助上架至App，吸引民眾前往打卡闖關，兌換獎品。