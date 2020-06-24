向日葵學園輔導中輟生 畢業生含淚訴說成長故事

彰化縣輔導中輟生的向日葵學園今天舉行畢業典禮，7名畢業生展現學習音樂與花藝等成果，場面溫馨，更有以技優方式申請上國立高職者，畢業生小雲說，過去的她覺得生命沒有盼望，缺乏自信與安全感，但到學園後她不僅學各項才藝，也感受到被愛的幸福，她已申請上崇仁醫護專科學校老服科，希望未來從照顧老人中，找到生命的價值與喜悅。

向日葵學園今天在竹塘基督長老教會舉辦畢業典禮，畢業生以詩歌、樂器等表演方式來述說他們的成長故事，「揮著翅膀的女孩」唱出他們對未來的企盼，現場還有他們的花藝、紙黏土、拼布課、防疫口罩套作品，及在烘焙課做的手工餅乾贈送給與會來賓與師長。

向日葵學園主任張淑容說，今年7名畢業學生，每個人都選擇繼續升學，有學生榮獲國中技藝教育課程競賽家政職群美容美髮組佳作，而申請上高職，也有好幾名學生申請上崇仁醫護專科學校。

張淑容說，向日葵學園承接彰化縣中輟學生復學輔導方案，目前學園有15名學生，近九成學生來自單親、隔代教養的弱勢家庭，也有學生以前流連網咖、在外遊蕩，造成學業成就低落及缺乏學習動力，學園提供多元適性課程及技藝學習，針對學生個別需求設計出各類適性教育及心理諮商，讓學生找到自己的興趣及未來的方向，從92年開辦至今，已有235名學生就讀，其中畢業生已讀大學有15人，其中還有人就讀國立彰師大研究所。

今天多名畢業生都眼眶泛淚的分享自己成長歷程，小雲說，以前她常覺得自己是多餘的，沒有人會在乎她、看見她，所以常以冷漠的外表，偽裝內心害怕與人相處的焦慮與不安，但來到學園，學習了各種才藝，老師也會帶著他們到養護中心等地表演，讓她愈來愈有自信，未來也想投入照護老人的工作。