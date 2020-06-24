民代爭取大甲、永安國小改善電力設備與裝冷氣

天氣熱，為了讓學生有好的就學環境，台中市議員施志昌為台中市大甲區大甲國小學爭取361萬裝設冷氣，為大安區永安國民小學爭取36萬改善電力設備與冷氣裝設，他今天到大甲國小關心裝設狀況。

施志昌表示，大甲國小將於38間教室裝設共76台冷氣，預計7月底完工，永安國小將於暑假先改善電力設備後，剩餘4間教室裝設冷氣8台，預計下學期開學前完工，屆時兩校全校教室都將有冷氣。

施志昌表示，大甲國小電力設備老舊，去年先爭取電力設備改善，今年向台中市教育局爭取經費裝設冷氣，此次將於38間教室裝設共76台冷氣，預計7月底完工。

大甲國小校長李金發表示，過去家長一直關心學生學習環境悶熱的狀況，很感謝施志昌議員協助與教育局爭取經費改善電力設備與裝設冷氣，讓學生有涼爽的學習環境進而提升學習效率。

大甲國小家長會長白朝棠表示，去年大甲國小改善電力設備後，為學生爭取裝設冷氣經費時，原本教育局僅補助80萬，其他需由學校從教育基金自籌，但經費不足，後經由施志昌議員協調增加補助至120萬，今年才能順利於全校教室裝設。

施志昌表示，永安國小也面臨相同狀況，過去因為電力設備老舊，所以須先改善電力設備，目前僅有五六年級教室有裝設冷氣，後續需裝設的冷氣不多，電力設備改善後將立即於4間教室裝設共8台冷氣，預計下學期開學前完工。