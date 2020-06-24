快訊

直播／明起開放轉機不入境？ 指揮中心記者會1400舉行

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中道安會報被批報喜不報憂 議員：死亡人數倍增

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
議員楊典忠表示，市府應發掘交通意外死亡人數倍增的問題，解決問題。記者陳秋雲／攝影
議員楊典忠表示，市府應發掘交通意外死亡人數倍增的問題，解決問題。記者陳秋雲／攝影

台中市議員楊典忠今天在議會質詢指出，去年交通A1（死亡）車禍事件與18-24歲A1案件都比前年倍增，今年1到5月的數字也比去年增加。他希望市長親自主持道安督導會報，督促市府有效降低交通事故方案。盧秀燕強調，副市長曾任警察局長，交通比她專業。另解決交通事故非單一手段須多管齊下，市府會多管道宣導，積極改善道路狀況。

楊典忠表示，行政院相 每月案件數字都有公佈，就看大家要不要去發現問題、解決問題，這些數字背後都是市民的安全。他指出行政院頒布「道路交通秩序與交通安全改進方案」地方政府每月應按期召開道安會議並由各級首長親臨主持，但市長盧秀燕就任至今17個月，盧市長簽到僅2次，其他都由副市長陳子敬代理，去年起中央將首長出席道安會議列行政院考評項目，希望縣市長多了解，制定政策，他希望盧市長多參加。

盧秀燕表示，市府分工由陳子敬督導，因陳擔任過警察局長，比她專業。盧也提到台中今年1至5月酒駕死亡交通事故比去年同期減少。

議員楊典忠指出，根據台中市道路交通安全督導會報報告資料，去年事故總件數、事故死傷人數、酒駕案件導致死亡數據都比前年少，但是從警察局統計，去年交通A1(死亡)事故總數為184件，死亡人數188人，較前年年92件，死亡93人增加一倍。酒駕案件與死亡人數，案件數略增10件，但死亡人數卻創4年新高，高達27人。楊質疑，道安會報難道是「喜鵲」報喜不報憂？

楊典忠表示，每月交通傷亡案件都有公佈數字，就看市府要不要發現問題、解決問題，這些數字背後都是市民的安全，道安會報設置的目的不是用來當喜鵲，或是報喜不報憂，用數據粉飾太平，倘若如此實在不用勞師動眾找各局處首長來開會，他強調這是道安會報是要市民用路安全、是要救命的！

警察局長楊源明表示，台中市去年全市交通事故比前年減少，至於A1死亡交通事故增加，部分原因是去年開始，中央認定標準放寬，導致列為A1的事故增加。楊源明說，警政署最新統計，台中市今年1至4月每10萬人死傷人數666人，較去年同期的694人已降低， 道路安全較往年改善。

交通局長葉昭甫表示，道安會報針對各類型交通事故型態討論細節，利用大數據分析高肇事路口，運用事故碰撞構圖診斷肇因，分析及改善潛在交通危險因子，同時導入科技執法，試辦地點已大幅減少違規行為，肇事件數顯著下降。後續將依事故分析結果導入宣導作為、科技解析事故原因，調整交管設施，滾動式檢討。

事故 警察 台中市

延伸閱讀

144萬張花博卡還在驗收 等同廢卡 改市民卡?

「要建設又不准籌錢」 盧秀燕駁賣地王

台中買房9.8年不吃喝 盧秀燕：力推社宅倍增

影／議員率眾200員陳情 要求盧秀燕停發焚化爐許可證

相關新聞

旅宿業回溫了！端午連假 彰化民宿業訂房9成以上

端午假到來，彰化旅宿業一掃新冠肺炎疫情衝擊住房率的低迷景象，連假前兩天有9成以上訂房率，許多業者看好下半年國旅人潮，也都...

影／人生第一場小小田中馬 另類畢業典禮

彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美也到場為560名小朋友加油，跑完...

台中中區老屋活化 成為打卡新景點

台中近年掀起老屋翻新風潮，不少記載歷史故事的老宅或舊屋舍重新規劃和改造，其中中區為台中市舊城區，更有許多充滿歷史與故事的...

民代爭取大甲、永安國小改善電力設備與裝冷氣

天氣熱，為了讓學生有好的就學環境，台中市議員施志昌為台中市大甲區大甲國小學爭取361萬裝設冷氣，為大安區永安國民小學爭取...

台中道安會報被批報喜不報憂 議員：死亡人數倍增

台中市議員楊典忠今天在議會質詢指出，去年交通A1（死亡）車禍事件與18-24歲A1案件都比前年倍增，今年1到5月的數字也...

【隱形富豪4】后里百合花農與老天對賭 贏了年收破千萬

香水百合在國內常見，全台最大產區位於台中后里，年產量超過2000萬支，年產值超過6億元。台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇說，早年種一分地百合花的收成，足可買下一分土地，累積不少大戶。有花農打趣說，每年種花像與老天爺賭博，賭贏的話年營收破千萬以上，就怕碰上暖冬、損失就大了。

影／二度「花情」！ 花壇虎山巖金針花海再現

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，今年母親節前後盛開時，吸引大批人潮，在勞動節連假新冠肺炎防疫期間，還一度列為「19...

台中機車考照下鄉服務 滿18歲和新住民都來考

為了方便台中港區民眾在地考取機車駕照，台中市議長張清照服務處、清水合作農場和台中區監理所，今天在沙鹿的台中市勞工育樂中心...

南投端午連假醫療不中斷 衛生局籲民眾食粽不要過量

端午節4天連假，南投縣衛生局表示為守護鄉親健康，縣內醫院醫療不中斷，端午節當天除南基醫院門診公休外，全部正常門診、衛福部...

海線農民月薪9200 議員：低產旱地快解編供產業發展

台中市議會今進行市政總質詢，市議員吳敏濟表示，國土計畫攸關台中未來發展，但他發現這次台中市府提出的計畫與上一次（10年前...

國一生沒見過父母今由兄姊接回家 他感謝生活3年的學校

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，一名來自南投的國中生，從小沒見過父母，兄姊想照顧他，...

信義鄉神木村隆華新橋完工 原鄉居民上午慶通車

3年前遭大雨土石流沖毀的神木村隆華橋，去年縣府發包重建後，以新工法完成新的隆華橋，上午如期完工通車，從舊橋址向上游遷建約...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

「新莊黑龍江」變漂亮了 居民樂翻大讚「除害」

金門限定！1+1振興券7/17開始發放 民眾花2千領4千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。