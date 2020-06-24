台中道安會報被批報喜不報憂 議員：死亡人數倍增

台中市議員楊典忠今天在議會質詢指出，去年交通A1（死亡）車禍事件與18-24歲A1案件都比前年倍增，今年1到5月的數字也比去年增加。他希望市長親自主持道安督導會報，督促市府有效降低交通事故方案。盧秀燕強調，副市長曾任警察局長，交通比她專業。另解決交通事故非單一手段須多管齊下，市府會多管道宣導，積極改善道路狀況。

楊典忠表示，行政院相 每月案件數字都有公佈，就看大家要不要去發現問題、解決問題，這些數字背後都是市民的安全。他指出行政院頒布「道路交通秩序與交通安全改進方案」地方政府每月應按期召開道安會議並由各級首長親臨主持，但市長盧秀燕就任至今17個月，盧市長簽到僅2次，其他都由副市長陳子敬代理，去年起中央將首長出席道安會議列行政院考評項目，希望縣市長多了解，制定政策，他希望盧市長多參加。

盧秀燕表示，市府分工由陳子敬督導，因陳擔任過警察局長，比她專業。盧也提到台中今年1至5月酒駕死亡交通事故比去年同期減少。

議員楊典忠指出，根據台中市道路交通安全督導會報報告資料，去年事故總件數、事故死傷人數、酒駕案件導致死亡數據都比前年少，但是從警察局統計，去年交通A1(死亡)事故總數為184件，死亡人數188人，較前年年92件，死亡93人增加一倍。酒駕案件與死亡人數，案件數略增10件，但死亡人數卻創4年新高，高達27人。楊質疑，道安會報難道是「喜鵲」報喜不報憂？

楊典忠表示，每月交通傷亡案件都有公佈數字，就看市府要不要發現問題、解決問題，這些數字背後都是市民的安全，道安會報設置的目的不是用來當喜鵲，或是報喜不報憂，用數據粉飾太平，倘若如此實在不用勞師動眾找各局處首長來開會，他強調這是道安會報是要市民用路安全、是要救命的！

警察局長楊源明表示，台中市去年全市交通事故比前年減少，至於A1死亡交通事故增加，部分原因是去年開始，中央認定標準放寬，導致列為A1的事故增加。楊源明說，警政署最新統計，台中市今年1至4月每10萬人死傷人數666人，較去年同期的694人已降低， 道路安全較往年改善。

交通局長葉昭甫表示，道安會報針對各類型交通事故型態討論細節，利用大數據分析高肇事路口，運用事故碰撞構圖診斷肇因，分析及改善潛在交通危險因子，同時導入科技執法，試辦地點已大幅減少違規行為，肇事件數顯著下降。後續將依事故分析結果導入宣導作為、科技解析事故原因，調整交管設施，滾動式檢討。