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旅宿業回溫了！端午連假 彰化民宿業訂房9成以上
端午假到來，彰化旅宿業一掃新冠肺炎疫情衝擊住房率的低迷景象，連假前兩天有9成以上訂房率，許多業者看好下半年國旅人潮，也都加入政府推出的「安心旅遊」住宿方案，但也有旅宿業抱怨去年秋冬補助的補助經費還沒下來，沒有意願加入方案。
新冠肺炎疫情影響今年228以及清明連假觀光，彰化縣旅宿業住宿率只有1成，產業陷入谷底，隨著疫情趨緩，5月底鹿港鎮逐漸恢復人潮，彰化民宿協會理事長許建泰說，縣內84家合法民宿以鹿港最多，其次是田尾，縣府在清明連假舉辦鹿港慶端陽活動，帶動住房率。
縣內民宿業者回報，6月25日已有9成訂房率，26日全客滿，隨著假期尾聲，27日只有2成訂房，與去年清明連假天天訂房爆滿相比，仍稍有落差，但已是今年以來最熱絡的時候。
疫情期間，產業界舉辦培訓課程，提升業者相關知能，也有許多業者趁著淡季改善硬體設施，許建泰表示，他所經營的鹿港人文民宿就在這段期間將房間馬桶全改為免治馬桶，也提升使用軟水過濾系統，為疫情過後做準備，也推出振興卷消費相關訂房促銷。
至於政府推出的「安心旅遊」住宿方案，彰化縣目前加入的旅宿業者約90多間，與去年秋冬補助時相差甚多，有業者指出，秋冬補助經費遲遲未核發下來，沒有意願再加入政府方案
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