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產業用地需求的殷切 立委邱志偉要求加速產業園區開發

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
立委邱志偉要求設於北高雄九鬮及白埔農場的產業園區，應加速開發進度。圖／立委邱志偉提供
立委邱志偉要求設於北高雄九鬮及白埔農場的產業園區，應加速開發進度。圖／立委邱志偉提供

經濟部工業局計畫在彰化以南設置9處產業園區，立委邱志偉爭取在高雄岡山區的九鬮農場及橋頭區白埔農場增設，滿足產業用地需求。

從美中貿易戰到新冠肺炎疫情爆發後，台商返台設廠的土地需求旺盛，立委邱志偉要求經濟加快產業園區開發腳步，別等到台商回流，還要為缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等五缺問題傷神。

邱表示，他已在北高雄爭取增設兩處產業園區，規劃地點坐落岡山區的九鬮農場及橋頭區的白埔農場，其中九鬮農場是第一期優先推動，預計明年能讓廠商選地進駐，白埔農場因還有用地取得需克服，開發進度稍緩。

將設立北高雄產業園區的九鬮農場，業務橫跨環保署、農委會、內政部、工業局及台糖等單位。經濟部工業局表示，九鬮農場開發面積為70公頃，規畫49公頃提供金屬加工、螺絲扣件業設廠，目前已有許多廠商詢問何時可以選地，詢問者以回流的台商及在地擴廠業者為大宗，如果順利，明年中即會核定設置為產業園區，年底供廠商選地進駐。

邱志偉表示，另一處白埔農場因土地租約未到期，當中並有有機農場及海巡用地，需先取得用地才能設置園區，白埔農場也預計開發70公頃、49公頃供廠商設廠，配合橋頭科學園區周邊的高科技、金屬加工及材料創新等相關產業進駐設廠。

不過邱表示，九鬮農場約只能滿足不到20家業者的設廠需求，白埔農場列為第二期、規畫2024年才讓廠商進駐，期程也太晚，因此會持續要求加快園區開發進度，才能因應廠商用地需求。

台商 岡山

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