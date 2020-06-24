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影／二度「花情」！ 花壇虎山巖金針花海再現

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，今年母親節前後盛開時，吸引大批人潮，在勞動節連假新冠肺炎防疫期間，還一度列為「1968人潮熱點」，沒想到花期結束後，端午節連續假期前，開啟第二波花期，依然美不勝收，不過，此次花期要擔心的不是解封的新冠肺炎，而是小黑蚊，最好穿長袖、長褲，及擦防蚊液。

花壇虎山巖左側近5分地山丘，種植適合平地的新品種金針花台東7號，色澤金黃，約在4、5月間盛開，也就是母親節前後，而一般民眾最有印象的金針花美景是在花蓮、台東，不過卻是7、8月間才綻放。因此，西部民眾不必迢迢赴花、東山區，可以就近前來花壇賞金針花。

虎山巖的金針花海，在首波盛開的一個多月期間，正值新冠肺炎疫情吃緊，尤其是勞動節連續假期，防疫單位為落實社交距離等防疫規定，除管制入園人數，還要求戴口罩，但當時人潮最多時，仍達5、6000人，還列為「1968人潮熱點」，但人潮依舊，並造成大塞車。

隨著疫情減緩，首波金針花花期逐漸結束，虎山巖金針山人潮漸少，但假日仍有不少遊客前來賞花，虎山巖管委會主委黃慈啟說，經廟方持續施肥、疫蟲害防治等，沒想到最近二期花況比預期還好，正好可以趕上端午節連假，歡迎民眾前往賞花。

黃慈啟說，雖然疫情逐漸解封，但民眾最好能做自主做好防疫措施，尤其最近雨季結束， 民眾要特別提防小黑蚊，最好穿著長袖長褲，而廟方也會提供防蚊液供民眾施用，以免壞了遊興。

端午節連續假期，民眾除了前往虎山巖賞金針花外，還可以前往花壇鄉農會「茉莉花夢想館」，除了可以體會花壇鄉的「苿莉花故鄉」美名由來，以及由鄉農會開發的苿莉文創商品，還可以品嘗特有的飲料。

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
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彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
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彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海二度盛開，令人賞心悅目，是端午節連假的好去處。記者劉明岩／攝
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新冠肺炎 疫情 端午節

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