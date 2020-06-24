清水眷村文化園區首推限量「駱駝冰棒皂」 像冰棒的皂
台中清水眷村文化園區結合眷村歷史脈絡及時事潮流，推出夏天文創品「駱駝冰棒皂」，像芒果冰棒的皂很吸睛，每天限量20份，要通過指定任務才拿得到。
台中市港區藝術中心表示「駱駝冰棒皂」構想源自清水眷村早年的生活記憶，依原眷村住戶表示，早年居民在炎炎夏日最愛吃的枝仔冰，就是「駱駝冰棒」，以往會用印有駱駝牌圖案的鐵製冰桶裝著，到眷村裡面販售。
港區藝術中心主任徐佩鈴表示「駱駝冰棒皂」是委由台中在地的「信望愛智能發展中心」的師生手工製作，支持與身心健康資源的提供。另配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，希望能透過趣味造型的手工皂，幫助民眾養成勤洗手的好習慣；港區藝術中心復刻駱駝冰棒，結合清水眷村內常見的果樹植栽，設計出芒果口味冰棒造型手工皂，撕開包裝就能感受到濃郁的芒果香撲鼻而來，洗完手後外包裝還可以作為文具等小物的收納盒。
港區藝術中心舉辦一系列「駱駝冰棒皂」限量贈禮活動，活動期間完成指定任務的民眾，可至港區藝術中心服務台領取一份「駱駝冰棒皂」，每天限量20份，活動期間從端午連假起(端午節休館)連續三週週末，完成指定拍照、打卡上傳任務，藉活動探索園區特色景點兌換限量冰棒皂。第一波活動「芒果威利在哪裡？」於端午節連假(端午節休館一天)6月26日(五)、6月27日(六)、6月28日(日)期間舉行；第二波活動「清水眷村的動物樂園」7月4日(六)、7月5日(日)期間舉行；第三波活動「吸收藝術芬多精」7月11日(六)、7月12日(日)舉行。 (活動詳情請洽清水眷村文化園區粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/art436/)
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言