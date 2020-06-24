清水眷村文化園區首推限量「駱駝冰棒皂」 像冰棒的皂

台中清水眷村文化園區結合眷村歷史脈絡及時事潮流，推出夏天文創品「駱駝冰棒皂」，像芒果冰棒的皂很吸睛，每天限量20份，要通過指定任務才拿得到。

台中市港區藝術中心表示「駱駝冰棒皂」構想源自清水眷村早年的生活記憶，依原眷村住戶表示，早年居民在炎炎夏日最愛吃的枝仔冰，就是「駱駝冰棒」，以往會用印有駱駝牌圖案的鐵製冰桶裝著，到眷村裡面販售。

港區藝術中心主任徐佩鈴表示「駱駝冰棒皂」是委由台中在地的「信望愛智能發展中心」的師生手工製作，支持與身心健康資源的提供。另配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，希望能透過趣味造型的手工皂，幫助民眾養成勤洗手的好習慣；港區藝術中心復刻駱駝冰棒，結合清水眷村內常見的果樹植栽，設計出芒果口味冰棒造型手工皂，撕開包裝就能感受到濃郁的芒果香撲鼻而來，洗完手後外包裝還可以作為文具等小物的收納盒。