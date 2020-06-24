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影／人生第一場小小田中馬 另類畢業典禮

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，跑完全程的小朋友還比照田中馬方式發給證書。記者林宛諭／攝影
彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，跑完全程的小朋友還比照田中馬方式發給證書。記者林宛諭／攝影

彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美也到場為560名小朋友加油，跑完全程的小朋友還比照田中馬方式發給證書，小朋友們對於人生的第一次路跑也都興奮的開心參與。

王惠美說，今天可算是田中馬的熱身賽，透過這樣的小田中馬，國小畢業生挑戰 4.4 公里，在校生及幼兒園學童跑 2.5 公里，跑過美麗的八堡圳廊道和田中高鐵園區，讓在地子弟能夠了解地方，愛上自己的故鄉，日後為故鄉努力，也希望學生們體驗到運動要有毅力、要堅持，就好像人生的過程中，會遇到很多困難，期望大家用「勝不驕、敗不餒」的運動家精神，為往後的人生努力。

王惠美與田中鎮長洪麗娜、彰化縣馬拉松協會理事長鄭宗政等人也都到場為小朋友們加油打氣，小小田中馬是由舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會及三潭國小合辦的畢業路跑活動，共有田中、新民、三潭、內安、東和、大安、明禮等國小，以及田中國小附幼、向上心幼兒園等參加。

三潭國小校長蕭明輝說，田中鎮以田中馬拉松聞名全國，學校位於馬拉松的賽徑上，因此搭配12年國教的新課綱實施畢業路跑，邀請鎮內7所小學、2所幼兒園560位畢業生和在校生一起參加，讓每位參加的畢業生都比照田中馬的選手有參賽晶片，可領證書，並實際體驗田中馬的樂趣，以發揮教育功效。

鄭宗政說，舉辦畢業生路跑今年是第三年，在歡呼聲加油聲中完成學童們人生中第一個畢業典禮，希望讓學童們留下美好回憶，更期待這些未來主人翁未來能為田中加油、為彰化努力。

彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，跑完全程的小朋友還比照田中馬方式發給證書。記者林宛諭／攝影
彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，跑完全程的小朋友還比照田中馬方式發給證書。記者林宛諭／攝影
　彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美等人也到場為560名小朋友加油。記者林宛諭／攝影
　彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美等人也到場為560名小朋友加油。記者林宛諭／攝影
　彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美也到場為560名小朋友加油。記者林宛諭／攝影
　彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美也到場為560名小朋友加油。記者林宛諭／攝影

路跑 幼兒園 馬拉松

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