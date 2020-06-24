快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

朝陽科大航空大樓動工 停機棚明年啟用可停737客機

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
朝陽科技大學上午為新建航空大樓舉行開工動土典禮。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學上午為新建航空大樓舉行開工動土典禮。記者黃寅／攝影

朝陽科技大學上午為新建航空大樓舉行開工動土典禮，董事長楊天生親自主持，並感謝20多年來在歷任校長的努力下，讓朝陽科大在國際上的聲望一直提升，教學和論文的進步非常多，且在此景氣下仍能籌設航空學院，他感謝大家。

包括校長鄭道明及全校主管，台中市副市長令狐榮達等人都參加典禮並共同執鏟，祈求工程平安順利，期待航空大樓的開工，將成為朝陽科大的新亮點及新地標。

令狐榮達說，未來朝陽的航空學院可以替國家培養航空界人才以及飛行員，也與台中市的航太凹精密機械契合，非常樂見朝陽此一發展。

鄭道明強調，朝陽以國際化為發展主軸，去年航空機械系首度招收新生，今年再獲教育部核准設立「飛行與民航人員技術系」，成為除空軍官校外，全台唯一可培訓專業飛行人員之大學，明年即可招生；未來還可以成立第3個以航空管理為主的系，航空學院也預計在明年成立。航空大樓完工啟用後，將可提供更豐沛資源，培育更多國際飛航菁英。

他說，航空大樓基地面積約1200坪，為地上5層RC鋼構建築，總樓地板面積3115坪，總工程費用約4億元，預計明年夏天完工啟用。大樓會設停機棚，可以停放定翼型飛機、直升機，甚至是737型客機，做為教學之用。

總務長張華南也指出，航空大樓建築選用綠建材，以及省能、省水標章之建材設備，並導入智慧能源監控系統。屋頂採太陽能發電，並結合遮陽及立體綠化設計，以深窗花台達到自然遮蔭省能的效果。同時，在陳新成建築師事務所及召明營造工程團隊的用心規劃下，朝陽航空大樓之施工規劃符合國際水準，並成為「銀級綠建築標章」環保設計之優質工程。

有別於目前國內大專院校航空相關系所多屬工程、材料及航運管理類型，朝陽科大飛行與民航人員技術系則以飛行技術專業為主軸，除培育飛行員外，另涵蓋飛行衍生技術所需之航空器簽派員、飛航管制員、載重平衡工程師、飛行性能分析工程師、飛行安全管理人員、模擬機工程師與機場航務員等，前景看好。

朝陽科技大學上午為新建航空大樓舉行開工動土典禮，預計明年夏天完工啟用。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學上午為新建航空大樓舉行開工動土典禮，預計明年夏天完工啟用。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學上午為新建航空大樓舉行開工動土典禮，董事長楊天生（中）親自主持，並感謝且在此景氣下仍能籌設航空學院。記者黃寅／攝影
朝陽科技大學上午為新建航空大樓舉行開工動土典禮，董事長楊天生（中）親自主持，並感謝且在此景氣下仍能籌設航空學院。記者黃寅／攝影

綠建築 台中市

延伸閱讀

影／后里馬場辦完花博與燈會 台灣彩光與市府簽營運OT案

台中首邀大使下鄉 教山區孩童英語與國際禮儀

防疫解封 中市府攜手觀光業者搶攻國旅市場

2020亞洲地區最佳大學排名 朝陽科大名列400+

相關新聞

影／人生第一場小小田中馬 另類畢業典禮

彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美也到場為560名小朋友加油，跑完...

台中中區老屋活化 成為打卡新景點

台中近年掀起老屋翻新風潮，不少記載歷史故事的老宅或舊屋舍重新規劃和改造，其中中區為台中市舊城區，更有許多充滿歷史與故事的...

【隱形富豪4】后里百合花農與老天對賭 贏了年收破千萬

香水百合在國內常見，全台最大產區位於台中后里，年產量超過2000萬支，年產值超過6億元。台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇說，早年種一分地百合花的收成，足可買下一分土地，累積不少大戶。有花農打趣說，每年種花像與老天爺賭博，賭贏的話年營收破千萬以上，就怕碰上暖冬、損失就大了。

影／二度「花情」！ 花壇虎山巖金針花海再現

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，今年母親節前後盛開時，吸引大批人潮，在勞動節連假新冠肺炎防疫期間，還一度列為「19...

台中機車考照下鄉服務 滿18歲和新住民都來考

為了方便台中港區民眾在地考取機車駕照，台中市議長張清照服務處、清水合作農場和台中區監理所，今天在沙鹿的台中市勞工育樂中心...

南投端午連假醫療不中斷 衛生局籲民眾食粽不要過量

端午節4天連假，南投縣衛生局表示為守護鄉親健康，縣內醫院醫療不中斷，端午節當天除南基醫院門診公休外，全部正常門診、衛福部...

海線農民月薪9200 議員：低產旱地快解編供產業發展

台中市議會今進行市政總質詢，市議員吳敏濟表示，國土計畫攸關台中未來發展，但他發現這次台中市府提出的計畫與上一次（10年前...

國一生沒見過父母今由兄姊接回家 他感謝生活3年的學校

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，一名來自南投的國中生，從小沒見過父母，兄姊想照顧他，...

信義鄉神木村隆華新橋完工 原鄉居民上午慶通車

3年前遭大雨土石流沖毀的神木村隆華橋，去年縣府發包重建後，以新工法完成新的隆華橋，上午如期完工通車，從舊橋址向上游遷建約...

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

台中市警局交通大隊針對25日至28日為期4天的端午連假，已規劃好相關交通疏導作為，以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百...

144萬張花博卡還在驗收 等同廢卡 改市民卡?

台中市府當年斥資龐大公帑，發行144萬張「花博卡」，有些仍在驗收，部分已發給民眾，但因至今毫無用處，成了「廢卡」，昨有議...

「要建設又不准籌錢」 盧秀燕駁賣地王

台中市的舉債已逾千億，2020年度總預算擴增330億元、達2266億元，歲入歲出短高差121億元；民進黨議員昨質疑盧市府...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。