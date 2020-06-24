朝陽科大航空大樓動工 停機棚明年啟用可停737客機

朝陽科技大學上午為新建航空大樓舉行開工動土典禮，董事長楊天生親自主持，並感謝20多年來在歷任校長的努力下，讓朝陽科大在國際上的聲望一直提升，教學和論文的進步非常多，且在此景氣下仍能籌設航空學院，他感謝大家。

包括校長鄭道明及全校主管，台中市副市長令狐榮達等人都參加典禮並共同執鏟，祈求工程平安順利，期待航空大樓的開工，將成為朝陽科大的新亮點及新地標。

令狐榮達說，未來朝陽的航空學院可以替國家培養航空界人才以及飛行員，也與台中市的航太凹精密機械契合，非常樂見朝陽此一發展。

鄭道明強調，朝陽以國際化為發展主軸，去年航空機械系首度招收新生，今年再獲教育部核准設立「飛行與民航人員技術系」，成為除空軍官校外，全台唯一可培訓專業飛行人員之大學，明年即可招生；未來還可以成立第3個以航空管理為主的系，航空學院也預計在明年成立。航空大樓完工啟用後，將可提供更豐沛資源，培育更多國際飛航菁英。

他說，航空大樓基地面積約1200坪，為地上5層RC鋼構建築，總樓地板面積3115坪，總工程費用約4億元，預計明年夏天完工啟用。大樓會設停機棚，可以停放定翼型飛機、直升機，甚至是737型客機，做為教學之用。

總務長張華南也指出，航空大樓建築選用綠建材，以及省能、省水標章之建材設備，並導入智慧能源監控系統。屋頂採太陽能發電，並結合遮陽及立體綠化設計，以深窗花台達到自然遮蔭省能的效果。同時，在陳新成建築師事務所及召明營造工程團隊的用心規劃下，朝陽航空大樓之施工規劃符合國際水準，並成為「銀級綠建築標章」環保設計之優質工程。