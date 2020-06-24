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台中機車考照下鄉服務 滿18歲和新住民都來考
為了方便台中港區民眾在地考取機車駕照，台中市議長張清照服務處、清水合作農場和台中區監理所，今天在沙鹿的台中市勞工育樂中心辦機車下鄉考照免費服務，剛滿18歲的學生和多名新住民都報考，路考時，男女考生都神情緊張，把握過關機會。
議長張清照服務處和清水合作農場已連續辦理12年機車下鄉考照免費服務，讓台中港區民眾可就近考照，識字或不識字都可以報考，年輕學生、家庭主婦、勞工、新住民及外籍人士，只要年滿18歲持身份證或居留證都可報考，今天有107人報考，包括16位新住民。
今天的考照服務，由合作農場場長鄭明峰向考生說明考試流程，包括道安講習、筆試、路考及領取駕照等過程、注意事項，減緩考生的壓力；議長張清照到場為考生們加油打氣，祝福考生順利拿到駕照。
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