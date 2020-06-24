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台中中區老屋活化 成為打卡新景點

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
柳川水岸步道，白天景色宜人，晚上更是燈火璀璨。圖／中市府觀旅局提供
柳川水岸步道，白天景色宜人，晚上更是燈火璀璨。圖／中市府觀旅局提供

台中近年掀起老屋翻新風潮，不少記載歷史故事的老宅或舊屋舍重新規劃和改造，其中中區為台中市舊城區，更有許多充滿歷史與故事的老建築，老屋活化不僅是產官學界重視的議題，更讓許多保留傳統建築結構的老屋，因加入時尚創新元素而成為打卡新景點。中市府觀旅局表示，台中市中區景點豐富，端午連假，民眾可安排2天1夜輕旅行，也可結合台中市其它區的景點，規畫3天2夜以上行程。

觀旅局長林筱淇表示，台中市中區於日治時期是全台第一個現代化都市，也是台中城市起源地，因此保有老城中心與日治文化地景，擁有不可取代的文化記憶，而現今的中區為台中市及中部地區南北東西交通要道，商業發達，有熱鬧的百貨公司、隱身巷弄間的傳統小吃，更有古色古香的歷史建築，尤其近年來老屋活化將新活力與新創意注入台中市中區，結合新舊元素，帶動中區觀光旅遊市場。

林筱淇說，中區擁有許多經老屋活化新景點，例如台中市役所、宮原眼科、台中舊火車站、第四信用合作社、自由路彰化銀行、繼光工務所、中山73影視藝文空間、太陽餅博物館、萬春宮、柳原教會、中區再生基地、及近期重返台中文化生活的中央書局等，皆是懷舊與創新的結合，適合遊客重新貼近台中舊城區，感受老屋新溫度。

中區周邊還有一中商圈、秀泰生活台中站前店、大魯閣新時代及日曜天地OUTLET，另有具備「六角樓」特色建築的第二市場以及舊稱「榮町」的繼光商圈，旅客來訪時可結合商場購物行程、市場美食巡禮、休閒運動時刻或是到一中街感受熱鬧氛圍等。

另外還有綠川水岸廊道與柳川水岸步道，除欣賞建築工藝外，也可帶領親友們一同流覽別具風光的水岸景觀與工法，不僅白天景色宜人，晚上更是燈火璀璨。如果體力允許的話，也可租借Youbike一起漫步舊城區，感受悠閒。

台中舊火車站。圖／中市府觀旅局提供
台中舊火車站。圖／中市府觀旅局提供
中區擁有許多經老屋活化新景點，例如台中州廳。圖／中市府觀旅局提供
中區擁有許多經老屋活化新景點，例如台中州廳。圖／中市府觀旅局提供
近期重返台中文化生活的中央書局。圖／中市府觀旅局提供
近期重返台中文化生活的中央書局。圖／中市府觀旅局提供

台中市 老屋 歷史建築

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