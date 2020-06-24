快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投端午連假醫療不中斷 衛生局籲民眾食粽不要過量

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
端午節4天連假，南投縣縣內醫院醫療不中斷，衛生局呼籲民眾食粽不要過量。記者黑中亮／攝影
端午節4天連假，南投縣縣內醫院醫療不中斷，衛生局呼籲民眾食粽不要過量。記者黑中亮／攝影

端午節4天連假，南投縣衛生局表示為守護鄉親健康，縣內醫院醫療不中斷，端午節當天除南基醫院門診公休外，全部正常門診、衛福部南投醫院不但門診照常服務，並持續提供24小時內、外、婦產、小兒專科及身心科急診，以及洗腎服務。

南投衛生局指出，今年端午節連假，南投縣內包括南投、埔基、南基、佑民、曾漢棋、埔榮、中國醫附設草屯分院，以及竹山秀傳、東華等多數醫院，均照常提供門診醫療服務，並且持續提供24小時急診服務，但配合疫情控管，仍特別提醒維護就醫安全，維持進醫院前實施量測體溫、戴口罩、實名制、手部酒精消毒等防疫措施，請民眾防疫期間配合規定。

適逢端午節應景吃肉粽，南投醫院表示，肉粽熱量高，加上糯米成分不易消化，容易引起腹脹等腸胃不適，提醒民眾應細嚼慢嚥，不要食用過量，並且可配搭蔬果等高纖食物來享用，如果出現腸胃不適，應盡早就醫治療。

衛生局表示，南投縣內醫院端節假斯大多皆照常看診，給予民眾優質醫療服務，詳細門診資訊均公告於衛生福利部南投醫院網頁，民眾若有醫療需求可上網查詢，或電洽南投醫院0492231150，查詢南投醫院看診相關資訊。

端午節4天連假，南投縣縣內醫院醫療不中斷，衛生局呼籲民眾食粽不要過量。記者黑中亮／攝影
端午節4天連假，南投縣縣內醫院醫療不中斷，衛生局呼籲民眾食粽不要過量。記者黑中亮／攝影

衛生局 端午節 連假

延伸閱讀

端午連假預期遊客湧入 學甲警建議這樣走少塞車

端午連假何處去？ 劍湖山水樂園推出消暑大優惠

侯友宜：端午連假可啟動振興經濟 不一定要等三倍券

端午連假要來了 公路總局預測：蘇花路廊恐塞12小時

相關新聞

影／人生第一場小小田中馬 另類畢業典禮

彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美也到場為560名小朋友加油，跑完...

台中中區老屋活化 成為打卡新景點

台中近年掀起老屋翻新風潮，不少記載歷史故事的老宅或舊屋舍重新規劃和改造，其中中區為台中市舊城區，更有許多充滿歷史與故事的...

【隱形富豪4】后里百合花農與老天對賭 贏了年收破千萬

香水百合在國內常見，全台最大產區位於台中后里，年產量超過2000萬支，年產值超過6億元。台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇說，早年種一分地百合花的收成，足可買下一分土地，累積不少大戶。有花農打趣說，每年種花像與老天爺賭博，賭贏的話年營收破千萬以上，就怕碰上暖冬、損失就大了。

影／二度「花情」！ 花壇虎山巖金針花海再現

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，今年母親節前後盛開時，吸引大批人潮，在勞動節連假新冠肺炎防疫期間，還一度列為「19...

台中機車考照下鄉服務 滿18歲和新住民都來考

為了方便台中港區民眾在地考取機車駕照，台中市議長張清照服務處、清水合作農場和台中區監理所，今天在沙鹿的台中市勞工育樂中心...

南投端午連假醫療不中斷 衛生局籲民眾食粽不要過量

端午節4天連假，南投縣衛生局表示為守護鄉親健康，縣內醫院醫療不中斷，端午節當天除南基醫院門診公休外，全部正常門診、衛福部...

海線農民月薪9200 議員：低產旱地快解編供產業發展

台中市議會今進行市政總質詢，市議員吳敏濟表示，國土計畫攸關台中未來發展，但他發現這次台中市府提出的計畫與上一次（10年前...

國一生沒見過父母今由兄姊接回家 他感謝生活3年的學校

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，一名來自南投的國中生，從小沒見過父母，兄姊想照顧他，...

信義鄉神木村隆華新橋完工 原鄉居民上午慶通車

3年前遭大雨土石流沖毀的神木村隆華橋，去年縣府發包重建後，以新工法完成新的隆華橋，上午如期完工通車，從舊橋址向上游遷建約...

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

台中市警局交通大隊針對25日至28日為期4天的端午連假，已規劃好相關交通疏導作為，以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百...

144萬張花博卡還在驗收 等同廢卡 改市民卡?

台中市府當年斥資龐大公帑，發行144萬張「花博卡」，有些仍在驗收，部分已發給民眾，但因至今毫無用處，成了「廢卡」，昨有議...

「要建設又不准籌錢」 盧秀燕駁賣地王

台中市的舉債已逾千億，2020年度總預算擴增330億元、達2266億元，歲入歲出短高差121億元；民進黨議員昨質疑盧市府...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。