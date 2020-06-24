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南投端午連假醫療不中斷 衛生局籲民眾食粽不要過量
端午節4天連假，南投縣衛生局表示為守護鄉親健康，縣內醫院醫療不中斷，端午節當天除南基醫院門診公休外，全部正常門診、衛福部南投醫院不但門診照常服務，並持續提供24小時內、外、婦產、小兒專科及身心科急診，以及洗腎服務。
南投衛生局指出，今年端午節連假，南投縣內包括南投、埔基、南基、佑民、曾漢棋、埔榮、中國醫附設草屯分院，以及竹山秀傳、東華等多數醫院，均照常提供門診醫療服務，並且持續提供24小時急診服務，但配合疫情控管，仍特別提醒維護就醫安全，維持進醫院前實施量測體溫、戴口罩、實名制、手部酒精消毒等防疫措施，請民眾防疫期間配合規定。
適逢端午節應景吃肉粽，南投醫院表示，肉粽熱量高，加上糯米成分不易消化，容易引起腹脹等腸胃不適，提醒民眾應細嚼慢嚥，不要食用過量，並且可配搭蔬果等高纖食物來享用，如果出現腸胃不適，應盡早就醫治療。
衛生局表示，南投縣內醫院端節假斯大多皆照常看診，給予民眾優質醫療服務，詳細門診資訊均公告於衛生福利部南投醫院網頁，民眾若有醫療需求可上網查詢，或電洽南投醫院0492231150，查詢南投醫院看診相關資訊。
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