海線農民月薪9200 議員：低產旱地快解編供產業發展

台中市議會今進行市政總質詢，市議員吳敏濟表示，國土計畫攸關台中未來發展，但他發現這次台中市府提出的計畫與上一次（10年前）差不多，他認為，海線部分地區農地生產力低，農民每月收入平均鳥只有9200元，市府應把這次國土檢討的機會，把生產力低的農地調整為產業用地，讓地盡其力！市長盧秀燕說，中央解編農地難！市府也很急，希望趕快爭取產業用地。

吳敏濟以「台中市糧倉-甲安埔的宿命與哀愁」為題質詢，他說，40幾年前認定的特定農業區，至今很多名實不符，例如大甲、大安、清水、梧棲等沿海地區農地因環境「鹽水煙」的關係，二期稻作產量很低，卻一直被編定為「特農」產值低又無法轉作他用，導致長期休耕，子孫都無繼承意願。多數稻農的收入每月平均9200元，比基本工資還少，農民第二代根本不想接家業，因生活太苦了！

他表示，現在正值國土計畫法將取代區域劃分法之際，市府應該仔細檢討，將生產力低落的農地從農業發展區變更為城鄉發展區，提高土地利用效益。

市長盧秀燕表示，國家對農地解編管制很嚴格，包括糧食官理法等限制農地他用，市府也認為應適當解編，滿足用地需求。因有一定的審查程序，她保證市府會努力爭取。都發局長黃文彬說會與農業與經發局研究調整，納入計畫。農業局長蔡精強說，生產力不高、環境因素問題的農地，他支持可規劃產業其他用地與發展。經發局長張峯源說，會滾動檢討！台中市約需要2000公頃的產業用地。

吳敏濟表示，中美全面對抗加速台商回流，造成工業用地價格飆漲，4年內漲了4成，台中市一坪已超過20萬元，土地成本高不利企業投資。特別是台中所有工業區都已經達到飽和，一地難求，市府須把握機會擬定短中長期因應計畫，一方面解燃眉之急，同時做好成長管理，儲備土地因應未來的需求。

經發局表示，該局為了因應短中期用地需求，已規劃870公頃的土地，長期仍需要解決農業區未取得執照工廠等問題，長期而言，仍需儲備1200公頃土地，市府將納進台中市國土計畫裡面，送內政部審核。

吳海濟說，為疏解企業擴廠土地荒，2108年行政院同意丁種工業用地的企業可取得毗鄰的「特農」土地，擴廠面積最高可達原有的1.5倍，全台僅開放100個名額，台中只分配到14件。吳敏濟希望市府爭取增加名額，協助企業取得土地。