快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國一生沒見過父母今由兄姊接回家 他感謝生活3年的學校

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市立善水國中小學，輔導照顧全省各也來的中輟生。記者游振昇／攝影
台中市立善水國中小學，輔導照顧全省各也來的中輟生。記者游振昇／攝影

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，一名來自南投的國中生，從小沒見過父母，兄姊想照顧他，又因二人當時也年紀小無力照顧弟弟，兄姊現已成年，今天接回弟弟，家人團圓，國中生不捨他生活3年的學校，向善水國中小學校長、主任和老師說：「謝謝你們」。

善水國中小學，今年國三中輟生共7人今年都輔導繼續升讀高職，這是創校以來成績最好的一次，其中一名學生感謝師長們說：「到這學校，溫暖的感覺就像被捕獸夾夾傷的狐狸，被陌生人解放」。

台中市善水國中小學成立3年，招生對象包括國小五年級到國中一至三年級男學生，家庭功能失常引起中輟，或單親隔代教養等因素，使學生無法獲得適當照顧者，該校目前全校學生33人，學生主要來自台中，也有屏東、桃園和南投學生。

善水國中小學校長李昭嫻紅眼眶，看著今年國小和國中畢業生自已剪輯的影片，師長和學生們在照片和影片中，一起牽手開懷笑，她笑中帶淚說，每位學生都本性善良，都很棒，只因家庭環境讓他們走偏，她說教育工作一定會努力想拉回孩子，能救一個是一個。

一名國中生今天和兄姊回南投同住並唸書，他從小沒看過父母，國小時兄姊未成年，無法照顧弟弟，現在兄姊都已成年有工作，不捨弟弟再獨自在外地學校讀書住宿，今天接回弟弟同住，國中生說，他很想和家人同住，等這一天，等了3年，他會好好珍惜。

台中市立善水國中小學，輔導照顧全省各也來的中輟生。記者游振昇／攝影
台中市立善水國中小學，輔導照顧全省各也來的中輟生。記者游振昇／攝影

國中生 台中市

延伸閱讀

嘉義市5間國中小學設施老舊 王美惠會同中央視察

南投「橋聳雲天」綠雕園區 拚年底完工

校園我最棒／中市善水國中小學 今年升學一個都沒少

因供出同夥 桃園國中生遭7人持扳手痛毆頭部慘死

相關新聞

影／人生第一場小小田中馬 另類畢業典禮

彰化田中鎮7所國小、2間幼兒園畢業生今天以小小田中馬方式為畢業寫下特別的一頁，縣長王惠美也到場為560名小朋友加油，跑完...

台中中區老屋活化 成為打卡新景點

台中近年掀起老屋翻新風潮，不少記載歷史故事的老宅或舊屋舍重新規劃和改造，其中中區為台中市舊城區，更有許多充滿歷史與故事的...

【隱形富豪4】后里百合花農與老天對賭 贏了年收破千萬

香水百合在國內常見，全台最大產區位於台中后里，年產量超過2000萬支，年產值超過6億元。台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇說，早年種一分地百合花的收成，足可買下一分土地，累積不少大戶。有花農打趣說，每年種花像與老天爺賭博，賭贏的話年營收破千萬以上，就怕碰上暖冬、損失就大了。

影／二度「花情」！ 花壇虎山巖金針花海再現

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，今年母親節前後盛開時，吸引大批人潮，在勞動節連假新冠肺炎防疫期間，還一度列為「19...

台中機車考照下鄉服務 滿18歲和新住民都來考

為了方便台中港區民眾在地考取機車駕照，台中市議長張清照服務處、清水合作農場和台中區監理所，今天在沙鹿的台中市勞工育樂中心...

南投端午連假醫療不中斷 衛生局籲民眾食粽不要過量

端午節4天連假，南投縣衛生局表示為守護鄉親健康，縣內醫院醫療不中斷，端午節當天除南基醫院門診公休外，全部正常門診、衛福部...

海線農民月薪9200 議員：低產旱地快解編供產業發展

台中市議會今進行市政總質詢，市議員吳敏濟表示，國土計畫攸關台中未來發展，但他發現這次台中市府提出的計畫與上一次（10年前...

國一生沒見過父母今由兄姊接回家 他感謝生活3年的學校

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，一名來自南投的國中生，從小沒見過父母，兄姊想照顧他，...

信義鄉神木村隆華新橋完工 原鄉居民上午慶通車

3年前遭大雨土石流沖毀的神木村隆華橋，去年縣府發包重建後，以新工法完成新的隆華橋，上午如期完工通車，從舊橋址向上游遷建約...

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

台中市警局交通大隊針對25日至28日為期4天的端午連假，已規劃好相關交通疏導作為，以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百...

144萬張花博卡還在驗收 等同廢卡 改市民卡?

台中市府當年斥資龐大公帑，發行144萬張「花博卡」，有些仍在驗收，部分已發給民眾，但因至今毫無用處，成了「廢卡」，昨有議...

「要建設又不准籌錢」 盧秀燕駁賣地王

台中市的舉債已逾千億，2020年度總預算擴增330億元、達2266億元，歲入歲出短高差121億元；民進黨議員昨質疑盧市府...

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

柯文哲宣布：高中職學生卡綁三倍券悠遊付共加碼1000元

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。