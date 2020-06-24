國一生沒見過父母今由兄姊接回家 他感謝生活3年的學校

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，一名來自南投的國中生，從小沒見過父母，兄姊想照顧他，又因二人當時也年紀小無力照顧弟弟，兄姊現已成年，今天接回弟弟，家人團圓，國中生不捨他生活3年的學校，向善水國中小學校長、主任和老師說：「謝謝你們」。

善水國中小學，今年國三中輟生共7人今年都輔導繼續升讀高職，這是創校以來成績最好的一次，其中一名學生感謝師長們說：「到這學校，溫暖的感覺就像被捕獸夾夾傷的狐狸，被陌生人解放」。

台中市善水國中小學成立3年，招生對象包括國小五年級到國中一至三年級男學生，家庭功能失常引起中輟，或單親隔代教養等因素，使學生無法獲得適當照顧者，該校目前全校學生33人，學生主要來自台中，也有屏東、桃園和南投學生。

善水國中小學校長李昭嫻紅眼眶，看著今年國小和國中畢業生自已剪輯的影片，師長和學生們在照片和影片中，一起牽手開懷笑，她笑中帶淚說，每位學生都本性善良，都很棒，只因家庭環境讓他們走偏，她說教育工作一定會努力想拉回孩子，能救一個是一個。