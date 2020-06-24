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信義鄉神木村隆華新橋完工 原鄉居民上午慶通車
3年前遭大雨土石流沖毀的神木村隆華橋，去年縣府發包重建後，以新工法完成新的隆華橋，上午如期完工通車，從舊橋址向上游遷建約180公尺，新橋不僅將帶給原鄉地區有更好的道路通行，不用再擔心風災雨災，也讓周遭同富、桐林村民，以及出入台21線新中橫的遊客，有一條安全的道路。
林明溱表示，舊隆華橋因位處和社溪河道窄縮的隘口，多年來土石流大量堆積，影響通洪能力，加上歷年數次風災豪雨侵襲，已使舊的橋梁結構有潛在危險，果然因豪雨造成隆華橋引道沖毀，並波及數棟民宅；而新橋通車後，橋面離河床非常高，看起來很安全，希望未來讓交通更加順暢，帶給同富、桐林村民，以及新中橫遊客出入更加便利。
縣府工務處指出，2017年6月3日一場豪大雨造成和社溪的溪水暴漲，讓位在神木村旁的隆華橋引道遭洪水土石流沖毀，讓前行政院林全親自到現場勘災，指示縣府積極規劃隆華橋改建工程以改善產業運輸及交通安全，向中央爭取約1億2400萬經費，興建長210公尺，寬8.5公尺，雙向單車道，以避開溪流帶來大量淤積，。
地方居民兌，投93線是望美與同富村民進出的重要道路，也是農產運輸要道，去年4月開工後，新橋取舊橋上方高架跨越和社溪，橋梁結構採三跨連續預力箱型梁橋，連絡投93線及台21線，由於關係到附近居民進出以及周邊聯外道路，新橋落成通車後，成為南投縣信義鄉同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁。
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