快訊

獨／新興人畜共通傳染病坦布蘇病毒 台灣首度由蚊驗出

程序違法拿檢擋箭？偵查主體不是警卸責的「偵主丹」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

信義鄉神木村隆華新橋完工 原鄉居民上午慶通車

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
以新工法完成的隆華橋，上午如期完工通車，成為南投縣信義鄉同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁。記者黑中亮／攝影
以新工法完成的隆華橋，上午如期完工通車，成為南投縣信義鄉同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁。記者黑中亮／攝影

3年前遭大雨土石流沖毀的神木村隆華橋，去年縣府發包重建後，以新工法完成新的隆華橋，上午如期完工通車，從舊橋址向上游遷建約180公尺，新橋不僅將帶給原鄉地區有更好的道路通行，不用再擔心風災雨災，也讓周遭同富、桐林村民，以及出入台21線新中橫的遊客，有一條安全的道路。

林明溱表示，舊隆華橋因位處和社溪河道窄縮的隘口，多年來土石流大量堆積，影響通洪能力，加上歷年數次風災豪雨侵襲，已使舊的橋梁結構有潛在危險，果然因豪雨造成隆華橋引道沖毀，並波及數棟民宅；而新橋通車後，橋面離河床非常高，看起來很安全，希望未來讓交通更加順暢，帶給同富、桐林村民，以及新中橫遊客出入更加便利。

縣府工務處指出，2017年6月3日一場豪大雨造成和社溪的溪水暴漲，讓位在神木村旁的隆華橋引道遭洪水土石流沖毀，讓前行政院林全親自到現場勘災，指示縣府積極規劃隆華橋改建工程以改善產業運輸及交通安全，向中央爭取約1億2400萬經費，興建長210公尺，寬8.5公尺，雙向單車道，以避開溪流帶來大量淤積，。

地方居民兌，投93線是望美與同富村民進出的重要道路，也是農產運輸要道，去年4月開工後，新橋取舊橋上方高架跨越和社溪，橋梁結構採三跨連續預力箱型梁橋，連絡投93線及台21線，由於關係到附近居民進出以及周邊聯外道路，新橋落成通車後，成為南投縣信義鄉同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁。

以新工法完成的隆華橋，上午如期完工通車，成為南投縣信義鄉同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁。記者黑中亮／攝影
以新工法完成的隆華橋，上午如期完工通車，成為南投縣信義鄉同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁。記者黑中亮／攝影
以新工法完成的隆華橋，上午如期完工通車，成為南投縣信義鄉同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁。記者黑中亮／攝影
以新工法完成的隆華橋，上午如期完工通車，成為南投縣信義鄉同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁。記者黑中亮／攝影

土石流 中橫 豪雨

延伸閱讀

即起加入聯開房屋網 開抽環狀線通車限量好禮

在樹海中行走 台中捷運綠線即將通車

快好了！ 宜蘭橋上梁 今年底前完工通車

淡海輕軌藍海線 拚8月初勘年底通車

相關新聞

國一生沒見過父母今由兄姊接回家 他感謝生活3年的學校

台中市立善水國中小是全國首創中介教育學校，也是台中第一所安置型學校，一名來自南投的國中生，從小沒見過父母，兄姊想照顧他，...

信義鄉神木村隆華新橋完工 原鄉居民上午慶通車

3年前遭大雨土石流沖毀的神木村隆華橋，去年縣府發包重建後，以新工法完成新的隆華橋，上午如期完工通車，從舊橋址向上游遷建約...

端午連假明天啟動 暢遊台中交通疏運看這邊

台中市警局交通大隊針對25日至28日為期4天的端午連假，已規劃好相關交通疏導作為，以國道交流道、鐵公路車站、觀光景點、百...

144萬張花博卡還在驗收 等同廢卡 改市民卡?

台中市府當年斥資龐大公帑，發行144萬張「花博卡」，有些仍在驗收，部分已發給民眾，但因至今毫無用處，成了「廢卡」，昨有議...

「要建設又不准籌錢」 盧秀燕駁賣地王

台中市的舉債已逾千億，2020年度總預算擴增330億元、達2266億元，歲入歲出短高差121億元；民進黨議員昨質疑盧市府...

澄清東勢教育園區進度 中市：做地震帶安全鑑定

台中市「東勢實驗教育園區」從2018年12月已核准，但至今超過1年半無動靜，議員與地方民眾質疑市府不支持實驗教育；盧秀燕...

縣立棒球場老舊 彰申請5800萬翻修

彰化縣八卦山棒球場10年來未曾大規模修繕，土地已凹凸不平，雨天易積水、草皮枯黃，影響學生、民眾使用安全，縣府向中央申請經...

端午連假 中彰投業者祭優惠搶商機

防疫解封，業者搶攻端午連假商機，遊樂園、餐廳推多項優惠，不少半價好康，不到一天搶購一空。彰化縣鹿港鎮12家商家看好端午商...

疫情衝擊 中彰投義賣粽子銷路不佳

疫情趨緩，但愛心未復甦，公益團體趁端午節推活動響應不佳。台灣陽光婦女協會希望能賣出3萬顆粽子讓協會撐下去，還有500餘顆...

台中買房9.8年不吃喝 盧秀燕：力推社宅倍增

台中房價所得比創新高達9.8，即市民不吃不喝也要9.8年才可買到中價位的房子；另家庭房貸負擔率40.16%，購屋痛苦指數...

影／議員率眾200員陳情 要求盧秀燕停發焚化爐許可證

台中市議員張滄沂今天下午利用市政總質詢時間，召集大里區近200位里民前往台中市議會陳情，要求市長盧秀燕以及相關局處首長，...

飆車族影響生命安全 盧秀燕允處理

國民黨議員林汝洲23日在台中市議會進行總質詢時，掀開民眾對台中治安不佳的心理表示，他住在靠近大雅地區，已多次因飆車族製造的噪音向轄區派出所反映。連他都受不了這些，何況一般民眾？市長盧秀燕當即同意，將召集警察、交通、環保各局，全力制止飆車噪音及影響治安問題。

熱門新聞

大巨蛋停工5年竟能自己長大 呱吉：我們苦無證據

桃園誰買奶粉中千萬？ 7月6日前再不領就「捐」國庫了

請回李四川？ 侯友宜：他哪天想回來當市長我都願意

遠雄大巨蛋再被抓包偷裝吸音棉 北市：要求遠雄主動拆

屏東今年首漢他出血熱 40歲賣肉男住家工作地抓出11鼠

內湖運動公園水池、沙坑免費玩 端午連假「好趣處」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。