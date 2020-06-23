行船數十年的大副回歸海洋 台中首場海葬帶他出海

台中市第一場聯合海葬今天由梧棲漁港出海，8位先行者與鮮花相伴回歸大海，其中一位謝姓先行者生前為行船數十年的遠洋漁船大副，人生大部分歲月在海上度過，今天由他子女將骨灰置入海中，回歸大海懷抱，子女感謝市府舉行儀式，讓父親走得尊嚴、自在。

今天的聯合海葬先在中市北區崇德殯儀館進行追思儀式，民政局副局長周瑺玫等人向8位先行者獻上鮮花水果，市議員李天生及立委楊瓊瓔、莊競程、市議員林德宇、吳顯森、陳成添、曾朝榮、李中服務團隊到場致哀。

追思儀式後，逝者家屬帶先行者骨灰前往梧棲漁港，搭船出海至港口防波堤外的海域，默禱祈福後，將裝於環保可分解紙袋中的骨灰連同鮮花拋入大海。

謝先生為擔任遠洋漁船大副的父親辦理海葬。他表示，父親行船數十年，大海是父親奮鬥的所在，也是過去整個家庭穩固的經濟來源，如今子女們都已成年，經濟獨立且能獨當一面，父親雖不再出海維生，但對大海有很深的感情，才會報名參加海葬，讓父親以自己所嚮往的方式歸去。

「之後想念他的時候，會到海邊，遙望大海。」住大里的賴先生說，母親生前就交代子女，她要以海葬方式回歸大自然，剛好得知有聯合海葬消息，馬上就幫母親報名參加。