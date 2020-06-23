中科后里緩坡滯洪池下月發包 可滯洪1萬4600立方公尺

台中市后里區旱溝排水幹線為當地主要排水路，因上游地勢較蜿蜒，沿線道路箱涵斷面不足，加上護岸高度不足，每逢颱風豪雨就會淹水，嚴重影響義德里、后里里在地居民生命財產安全。立委楊瓊瓔和台中市議員陳本添今邀請地方人士到后里區義德里活動中心，聽取台中市政府水利局辦理「旱溝排水水環境改善計畫--中科后里園區綠10-2溪畔景觀池工程委託技術服務」簡報，了解工程設計與進度。

中市水利局副局長馬名謙簡報指出，水利局規劃將在中科后里園區綠10-2用地增設維持綠地功能的緩坡滯洪池，延滯旱溝排水洪峰時間。滯洪池面積約1.06公頃，約可滯洪1萬4600立方公尺，總工程經費6340萬元，預計109年7月上網發包，109年8月開工，110年7月完工。

楊瓊瓔和陳本添爭取加碼在后科南路道路下方設置分流箱涵，水利局會繼續爭取明年經費到位，工程經費5500萬元，二項工程未來完工後將有效改善義德里及后里里ㄧ帶淹水情形。

楊瓊瓔表示，旱溝排水下游穿越高速公路三孔箱涵以及上游三豐路186巷斷面不足造成淹水，101年起，她和陳本添議員邀集交通部高速公路局、中市政府水利局及水利署水利規劃試驗所會勘後決定，計畫辦理「后里區旱溝排水(高速公路箱涵暨下游至三線路段)改善工程」，102年度辦理規劃設計，103年起進行高速公路箱涵改建工程，104年6月完成竣工改善，總工程經費1億9500萬元。