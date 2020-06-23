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影／議員率眾200員陳情 要求盧秀燕停發焚化爐許可證

攝影中心 / 記者黃仲裕／即時報導
台中市議員張滄沂召集大里區近200位里民前往台中市議會，要求市長盧秀燕以及相關局處首長，明年到期後，停發大里區大元里醫療癈棄物焚化爐操作許可證。記者黃仲裕／攝影
台中市議員張滄沂召集大里區近200位里民前往台中市議會，要求市長盧秀燕以及相關局處首長，明年到期後，停發大里區大元里醫療癈棄物焚化爐操作許可證。記者黃仲裕／攝影

台中市議員張滄沂今天下午利用市政總質詢時間，召集大里區近200位里民前往台中市議會陳情，要求市長盧秀燕以及相關局處首長，明年到期後，停發大里區大元里醫療癈棄物焚化爐操作許可證。

200名里民在台中市議員廣場高喊「我要健康」、「拒絕空汙」，議員張滄沂表示，居民受到焚化爐影響，許多人因病死亡，公部門無法處理私人焚化爐空汙爭議，他質疑是否其中有利益關係，否則為什麼不能處理。

台中市政府環保局長吳志超出面表示，政府一貫的政策，不管先公後私，只要有關空汙問題，都要處理，針對議員張滄沂的建議，環保局這邊會列入考慮，他並指出，已在該處焚化爐附近設置許多空氣盒子，24小時監控空氣品質。針對張滄沂要求，明年到期後，停發大里區大元里醫療癈棄物焚化爐操作許可證，吳志超表示，等期限到達時，會列入通盤考量。

焚化爐 台中市 盧秀燕

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