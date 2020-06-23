聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／議員率眾200員陳情 要求盧秀燕停發焚化爐許可證
台中市議員張滄沂今天下午利用市政總質詢時間，召集大里區近200位里民前往台中市議會陳情，要求市長盧秀燕以及相關局處首長，明年到期後，停發大里區大元里醫療癈棄物焚化爐操作許可證。
200名里民在台中市議員廣場高喊「我要健康」、「拒絕空汙」，議員張滄沂表示，居民受到焚化爐影響，許多人因病死亡，公部門無法處理私人焚化爐空汙爭議，他質疑是否其中有利益關係，否則為什麼不能處理。
台中市政府環保局長吳志超出面表示，政府一貫的政策，不管先公後私，只要有關空汙問題，都要處理，針對議員張滄沂的建議，環保局這邊會列入考慮，他並指出，已在該處焚化爐附近設置許多空氣盒子，24小時監控空氣品質。針對張滄沂要求，明年到期後，停發大里區大元里醫療癈棄物焚化爐操作許可證，吳志超表示，等期限到達時，會列入通盤考量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言