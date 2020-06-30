QA／本名不是林默娘、原有婚約？精選「媽祖」小常識測一波

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A1：三月廿三日。也稱為天后誕、媽祖生、天妃誕、天妃祭

Q2：媽祖林默娘28歲時為了救父兄，入海罹難，遺體之後漂流到哪一處，被漁民打撈上岸後安葬此處？

A2：馬祖南竿。林默娘（人稱媽祖）廿八歲時，因父兄駕船駛至閩江口海域，突遇巨風大浪，船毀人溺，默娘得知，飛身入海拯救父兄，因而罹難，遺體隨海漂至閩江口附近的竿塘島（即今日馬祖列島的南竿島），為漁民打撈上岸，並就近將她葬在岸邊。

Q3：民間尊稱媽祖為「天后」，請問此一尊號是由哪一位皇帝所加封？

A3：清朝康熙皇帝。自北宋開始神格化，被稱為媽祖（興化人對女性祖先的尊稱），並受人建廟膜拜，復經宋高宗封為靈惠夫人（或作靈慧夫人），成為朝廷承認的神祇，並在元代忽必烈大汗時，被封為「天妃」，清康熙皇帝再加封至「天后」

Q4：媽祖的原名叫什麼？

A4：林默。媽祖姓林，歷史相傳出生於宋太祖建隆元年（或曰五代末年）福建路泉州府莆田縣湄洲島東螺村（宋太宗年間，莆田改編入興化軍），民間傳說媽祖「出生時不啼哭」，因而取名為「默」。文獻或有記為「默娘」，而「娘」字為舊時對單名女子之通稱，故媽祖原名應以「林默」為是。

Q5：民間相傳哪一尊神明尚在凡人時與林默娘有婚約者？

A5：保生大帝。民間相傳道教神明之一的保生大帝（大道公）尚在凡人為天上聖母林默娘的婚約者。某日保生大帝將迎娶媽祖時，因前一日媽祖家中一頭母羊難產而死，讓媽祖萌生退婚之意。大婚之日到來，保生大帝率迎親隊伍迎娶媽祖，媽祖斷然悔婚，隨後入山出家修道。保生大帝大怒，雖後來也遁入空門，亦得道成仙，然吞不下此怨氣，遂每至媽祖誕辰遶境時必定下雨，打算淋落媽祖臉上的脂粉，欲使媽祖羞於見凡人信徒。媽祖也不甘示弱，也在保生大帝壽辰出巡時，必颳風打算吹落祂的冠帽。因此民間流傳：「大道公風、媽祖婆雨」。

Q6：台灣歷史最悠久的媽祖廟在哪裡？

A6：澎湖天后宮（1604）。澎湖天后宮是台灣歷史最悠久的廟宇，明萬曆三十二年（1604年）所建，位於台灣澎湖縣馬公市，原稱娘娘宮、天妃宮、媽宮。

Q7：在華人信仰中，神明是非常繁忙的，所以分靈的神像並不是該神祇本人。請問台中萬和宮媽祖廟奉祀的「老二媽」神像，其神靈來源是？

A7：少女魂魄。清嘉慶8年（公元1803年）間，萬和宮增塑「老二媽」神像舉行開光點眼儀式時，當日有販賣女紅商人經過廟前，遇見西屯大魚池少女廖品娘，受託轉告其父母家門前桂花樹下有龍銀可取出使用，請父母勿悲傷。廖女父母聞訊發現房間內愛女已氣絕。之後廖家人至萬和宮探視，見神像老二媽留下淚珠，當地人確信廖品娘化身萬和宮老二媽。

Q8：相傳若遇海難時，向神明呼喊什麼，媽祖就會很快來「即刻救援」？

A8：媽祖。若遇海難向神明呼救時，稱「媽祖」，媽祖就會立刻不施脂粉來救人。若稱「天妃」則媽祖就盛裝打扮，雍容華貴地來救人，所以會很晚才到。故海上都稱「媽祖」，不敢稱「天妃」，希望媽祖立刻來救海難中的漁船。

Q9：哪一名歷史人物曾在海上遇風浪被媽祖所救？

A9：鄭和。明朝永樂元年，鄭和出使暹羅國，海上忽刮大風，幾百人生命危在旦夕，鄭和祈求天妃救助，忽然一陣香風飄來，見神站立在桅杆上，頓時風平浪靜。

Q10：台灣哪一人曾公開表示受媽祖託夢，要他出來參選2020總統大選？

A10：郭台銘。鴻海集團董事長郭台銘於2019年4月17日當面向媒體宣布曾於睡夢中，見到媽祖託夢叫他一定要出來參選2020總統，並在當天下午領取中國國民黨榮譽狀，恢復其黨員身分，正式投入國民黨總統初選。

Q11：素有「登山怪傑」之稱的已故台灣知名登山探險家李小石，2009年5月曾揹著媽祖神像登上哪一座山？

A11：聖母峰。李小石篤信海神媽祖，弘揚傳統文化，每次攀登高山都揹著媽祖神像，在登山界被譽為「登山怪傑」而聞名。2009年5月22日，李小石揹著媽祖神像登世界第一高峰聖母峰，媽祖神像現供於馬祖南竿天后宮。

Q12：台灣哪一處離島之名是因媽祖而來？

A12：馬祖。有一說湄洲鄉親於馬祖島迎回默娘聖體，留下紀念衣物為衣冠。馬祖人則認為，媽祖葬於現今馬祖南竿鄉馬祖天后宮宮內的靈穴石棺中，且興廟供奉相傳至今，成為馬祖居民最重要的信仰之一。此島因而稱為「媽祖島」，或因傳抄而寫為「馬祖島」，爾後中華民國國軍進駐，正式改稱為馬祖，馬祖之名遂使用至今（法定行政縣名為連江縣），此村則稱「馬祖村」，該處港口稱「馬祖港」，簡稱「馬港」。

Q13：馬祖天后宮之鄰山設有媽祖宗教文化園區，園區中建有媽祖巨神像，於2009年10月完工，是全世界最高的石製之媽祖神像，請問高度有多高？

A13：高28.8公尺。2009年，高達28.8公尺的媽祖巨石像正式於馬港天后宮旁揭幕，不僅全部以花崗岩打造，而且也成功挑戰世界第一高的金氏世界紀錄，28.8公尺的高度對照馬祖的總面積28.8公頃，象徵著媽祖將守護馬祖每寸土地上的子民，更強化「媽祖在馬祖」的意涵。