飆車族影響生命安全 盧秀燕允處理

國民黨議員林汝洲23日在台中市議會進行總質詢時，掀開民眾對台中治安不佳的心理表示，他住在靠近大雅地區，已多次因飆車族製造的噪音向轄區派出所反映。連他都受不了這些，何況一般民眾？市長盧秀燕當即同意，將召集警察、交通、環保各局，全力制止飆車噪音及影響治安問題。

林汝洲在總質詢時，特別提出飆車影響鄉親性命安全為主題，要求市府各局處要加以重視。他並以自己為例，除多次向派出所檢舉飆車族影響安寧外，自己上周末半夜11點多在院子看資料時，就有3、4台重機車轟轟而過。

另外，靠近大肚遊園路與華山路一帶，也成了重機飆車試駕的場域；一些飆車族還曾經集聚10多台機車呼嘯經過大雅只有四、五米路的村內道路；嚴重影響市民生命安全。他請盧秀燕下午質詢結束後就應儘速召集警察、環保、交通等單位，加以改善。

盧秀燕最近在台北某雜誌的民調中居於五都之末；其中，依據分項評分中，台中市分別在警政治安與道路交通的評比居21縣市最末；且都低於21縣市總平均分數。其中，台中交通只得54.5，低於總平均68.1；警政治安72.3，雖進步1112.7，但仍遠低於總平均82.8。

雖然，台中市藍綠議員最近都在總質詢期間，針對盧秀燕民調低，一一對觀光、交通等局處進行質詢，並要求團隊要鎖緊螺絲；但幾乎未對分數偏低的警政治安提出質詢。而盧秀燕及市府團隊除了以更加努力改進、民調分數已有進步、台中市民要求較高等原因加以說明外，尚提出改善方案。

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