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靜宜大學畢典防疫超前部署 分場分流並線上直播

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
受疫情影響，靜宜大學將畢業典禮改為「畢業週」，採各系所「分場分流」、「線上直播」等方式進行。圖／靜宜大學提供
受疫情影響，靜宜大學將畢業典禮改為「畢業週」，採各系所「分場分流」、「線上直播」等方式進行。圖／靜宜大學提供

畢業典禮防疫也「超前部署」，靜宜大學將原本一次性的畢業典禮，改成畢業週，各系所「分場分流」、「線上直播」方式進行，讓無法到場及海外學生能同時觀禮。

靜宜大學也是天主教大學，畢典最重要儀式「畢業感恩彌撒」，透過線上傳達感恩與祈求上主引領畢業生邁向新的生涯；師長為畢業生正冠與撥穗，學生特別創作、演唱與拍攝畢業歌曲《微光》，象徵「幸福微光始終亮著，陪伴畢業生追求目標，直到實現夢想」。

靜宜大學董事長暨天主教台中教區主教蘇耀文說，「COVID-19」疫情蔓延全球，各國領袖與人民要一起努力，投入資源及疫苗開發等互助合作，共度難關。

他也勉勵畢業生以靜宜校訓「進德修業」為目標，利用所學專業知識及好品德與服務態度，成為世界的光、地上的鹽，並效法靜宜創辦人蓋夏姆姆「難行要行」精神，克服萬難，服務弱勢族群。

靜宜校長唐傳義說，出社會要「多聽」，瞭解他人需求；重視「合作」精神，在別人身上看到自己的責任，互助合作，才有力量；另設定「終身學習」的目標。

校方頒發台灣基督宗教大學校院聯盟「TaiCUCA社會服務獎」，由西文系王允賢、大傳系植皓懃與社工系劉耀君獲得；王允賢說，從小在教會長大，受到修女鼓勵學習服務他人，她以靜宜提供的獎學金及協助出國研習、參與亞洲青年與亞洲天主教大學等會議等，期許畢業後以基督徒的精神回饋社會，為他人服務。

靜宜大學董事長蘇耀文主教（左一）以升級版的「COVID-20」期勉2020畢業生，「CO」代表皇冠、「VI」是好品德、「Ｄ」則期許學生具備專業技能，並擁有服務精神。圖／靜宜大學提供
靜宜大學董事長蘇耀文主教（左一）以升級版的「COVID-20」期勉2020畢業生，「CO」代表皇冠、「VI」是好品德、「Ｄ」則期許學生具備專業技能，並擁有服務精神。圖／靜宜大學提供
受疫情影響，靜宜大學將畢業典禮改為「畢業週」，採各系所「分場分流」、「線上直播」等方式進行。圖／靜宜大學提供
受疫情影響，靜宜大學將畢業典禮改為「畢業週」，採各系所「分場分流」、「線上直播」等方式進行。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過天主教大學重要的「畢業感恩彌撒」，感恩與祈求上主繼續引領畢業生，邁向新的生涯。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過天主教大學重要的「畢業感恩彌撒」，感恩與祈求上主繼續引領畢業生，邁向新的生涯。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過天主教大學重要的「畢業感恩彌撒」，感恩與祈求上主繼續引領畢業生，邁向新的生涯。圖／靜宜大學提供
靜宜大學透過天主教大學重要的「畢業感恩彌撒」，感恩與祈求上主繼續引領畢業生，邁向新的生涯。圖／靜宜大學提供
受疫情影響，靜宜大學將畢業典禮改為「畢業週」，採各系所「分場分流」、「線上直播」等方式進行。圖／靜宜大學提供
受疫情影響，靜宜大學將畢業典禮改為「畢業週」，採各系所「分場分流」、「線上直播」等方式進行。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 畢業典禮 直播

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