遭批「賣地王」 盧秀燕駁前任舉債800億只能賣地籌錢

台中市舉債逾千萬，民進黨議員指出市長盧秀燕任內2020年度總預算規模擴增330億元達2266億元，歲入歲出差短121億元，擴大舉債外，同步賣土地在編預算，要縮減債務如緣木求魚。市長盧秀燕說柴米油鹽樣樣要錢，不能邊要建設經費又不准市府籌錢！

議員陳淑華丶邱素貞丶蕭隆澤丶謝明源聯合質詢指出，根據市府計劃統計今年擬標售區段徵收配餘地及重劃抵費地高達184億5千餘萬元，明年度高達187億9千餘萬元，2022年度高達124億3千餘萬元。連同盧秀燕團隊第一年賣地254億元，這任4年總共計畫賣地高達750億元，這些還不包括13、14、15期重劃抵費地！

台中市長盧秀燕表示，全年稅收430億、法定社會人事支出765億元，加上經常性支出，茶米油鹽都要經費， 糟的是市府的舉儥空間只有100億，如果中央肯同意讓她比照過去4年可舉債800億，那就不必籌錢了！今年仍須透過財產處分來因應。

陳淑華對台中市計畫大舉出售水湳經貿園區等區段徵收配餘地，表示「不以為然」指水湳將成台中發展重中之重，市府急著出售水湳土地是嚴重錯誤，應考量台中市都市發展，有政策有計畫出售水湳土地，拉抬台中發展，創造最大效益才是市府該做的，不要變成「超強賣地王！」

議員指出，過去數十年台中市的重劃區抵費地、區段徵收配餘地都是台中市重要的資產，取之於民更應審慎運用。

市府明年總預算還在籌編，估計短少300丶400億元，還在協調。議員陳淑華認為，台中市的財政變得這麼差，今年度擴大歲出規模達330億元是造成財務急劇惡化的因素。

另方面，議員指出，台中市的財政狀況日益惡化，公共債務已達人均負債每人3.87萬元，應該節流，不是賣祖產因應，土地總有賣完的時候，屆時債留子孫，又犧牲台中整體發展。

陳淑華強調，市府應朝減債降低赤字的方向，調整施政順序，不應擴大預算赤字，善用每一分錢、每一分錢都要用在刀口上。