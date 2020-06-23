彰化唯一縣立棒球場老舊 縣府投入5800萬大翻新

彰化縣八卦山棒球場10年來沒有大規模修繕，土地凹凸不平，雨天易積水、草皮枯黃，影響學生、民眾使用安全，縣府向中央申請經費，將投入5800萬元整修，預計明年3月以嶄新面貌重現，提升縣內棒球隊訓練環境。

彰化八卦山棒球場是縣內唯一一座縣立棒球場，具有青少棒競賽規格，由彰化藝術高中管理維護，2007年曾全面整修，增設辦公室、圍網等附屬設施，2011年整修照明設備及圍網，目前是彰化藝術高中棒球隊教學訓練場所，周末也外借使用，但近來球場排水不良、紅土硬化、圍網搖晃、廁所不符無障礙法規。

彰化縣長王惠美今天主持修繕動土典禮，她指出，八卦山棒球場從2011年全國運動會後，就没有大規模整修，紅土因大雨大量流失，設備也破損急需修繕，為了照顧縣內的學子與社區民眾，未來將全面翻新，改善重點在場地排水，整修紅土區、草坪區、看臺、廁所淋浴間、更改夜間照明，也會滿足夜間比賽及訓練照明需要，培育更優質的棒球選手。

彰藝中校長李碧瑤說，彰藝高今年代表彰化縣參加全國最大型的高中青棒比賽黑豹旗比賽，打進前16強，是彰化縣歷屆以來最好成績，黑豹旗競賽有全國200多個優秀隊伍參加，好比日本棒球賽甲子園一樣有極高榮譽，縣長激勵球員繼續努力拿到更好成績，答應打進前8強要請客，鼓勵球員和教練更努力。