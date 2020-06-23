停擺半年悄復工 南投橋聳雲天綠雕園區拚今年完工

南投縣政府斥資近4000萬元改造國道6號國姓交流道「橋聳雲天」成「綠雕園區」，為與高公局協調規劃設計從去年底開始停工，今年5月雙方達成共識，近期復工，若發包施工順利，基礎設施、綠雕及綠美化工程有機會在今年底完工。

縣府指出，縣內國姓交流道以69支墩柱支撐，均高達55米，最高處70米等同23層樓，堪稱「全國最高」，也因匝道線形優美被命名為「橋聳雲天」，日夜景致不同，但都極具觀光賣點，因此規劃營造長期性綠雕園區，盼帶動地方旅遊經濟。

「橋聳雲天綠雕園區」預定地位在國姓交流道橋下國有地，占地約9公頃，3年前就計畫推行，卻因與高公局土地租賃喬不攏，遲未動工；去年解決土地問題，並於8月完成園區規劃，卻又因設計、施工等因素停擺快半年，近期總算復工。

縣府農業處表示，因園區位址緊鄰國道交流道墩柱，動工後為確保基樁結構不會受到影響，又與高速公路局研商，另該景觀小組盼園區景觀盡量以台灣原生或本土樹種為原則，雙方因此多次溝通協調，日前達成共識後就復工，且加速施作。

農業處長陳瑞慶說，綠雕園區工程分成2期，基礎設施工程現已復工，最快預計在9月底前完竣；綠雕及綠美化工程18日已上網招標，若開標順利決標，後續發包施工順利，整體工程就有機會能在今年底前完工。