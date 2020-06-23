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翻新草皮加強夜間照明 八卦山棒球場修繕工程動土

中央社 / 彰化23日電

彰縣八卦山棒球場修繕工程今天動土，彰藝中指出，球場自民國100年後就不曾整修，這次將全面翻新外野草皮、改善排水，也會加強夜間燈光，讓球員練球時無後顧之憂。

位於彰化八卦山風景區內的八卦山棒球場，由彰化縣立體育場委託國立彰化藝術高中棒球隊管理維護，彰藝中青少棒以及青棒隊也以八卦山棒球場作為訓練場地，民國100年彰化縣舉辦全運會時，八卦山棒球場則是作為壘球項目的比賽場地。

八卦山棒球場修繕工程今天舉行動土典禮，出席的貴賓則有彰化縣長王惠美、彰化縣政府教育處長陳逸玲以及彰藝中校長李碧瑤等人；王惠美致詞時說，縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫的新台幣1億2000多萬元經費，整建公有運動場館，其中包括八卦山棒球場，工程預計明年3月完工。

兼任彰藝中棒球隊教練的彰藝中體育組長曹正盈接受中央社記者採訪時說，棒球場已經好幾年沒有整修，排水有問題，只要下一場雨，內野紅土就會流失，外野的草皮不平整，夜間照明設備也不足，球員練球時容易受傷，夜間會看不清來球，增加危險性。

曹正盈指出，八卦山棒球場將花5800多萬進行修繕，其中外野的草皮將翻開重鋪，改善夜間照明設備、看台以及廁所淋浴間，希望提供球員更好的練球環境，也期盼球員們努力打出好成績。

王惠美 體育

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