維修古蹟工程常流標 彰化縣文化局辦理40案得優等　

國內近年重視保存古蹟，培育維修人才，待修古蹟多，維修人力少，導致維修工程經常流標，彰化縣文化局榮獲文化部文化資產局辦理「108年度古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群與文化景觀補助案」督導考核成績評定優等，這是2011年以來首次獲得優等佳績。

文化局表示，文化資產修復跟一般工程不同，須遵照文化資產保存相關法令規範保存原有形貌及工法，也需具備各項修復的專業技術，目前國內傳統建築修復人才不足，文化資產修復相關工程案件經常流標，彰化縣文化局在有限人力下，全力以赴，表現優良，獲得中央肯定，可見縣府團隊重視文資。