維修古蹟工程常流標 彰化縣文化局辦理40案得優等
國內近年重視保存古蹟，培育維修人才，待修古蹟多，維修人力少，導致維修工程經常流標，彰化縣文化局榮獲文化部文化資產局辦理「108年度古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群與文化景觀補助案」督導考核成績評定優等，這是2011年以來首次獲得優等佳績。
文化局表示，文化資產修復跟一般工程不同，須遵照文化資產保存相關法令規範保存原有形貌及工法，也需具備各項修復的專業技術，目前國內傳統建築修復人才不足，文化資產修復相關工程案件經常流標，彰化縣文化局在有限人力下，全力以赴，表現優良，獲得中央肯定，可見縣府團隊重視文資。
彰化縣文化局2019年接受文化部文化資產局補助督導計畫約計40件，包括彰化縣歷史建築二水公會堂修復及再利用計畫、彰化縣縣定古蹟鹿港興安宮修復工程委託規劃設計（含因應計畫）、彰化縣歷史建築社頭泰安岩修復工程、彰化縣歷史建築大城咸安宮修復工程、彰化縣縣定古蹟彰化鐵路醫院（原高賓閣）修復工程等40案，計畫經費高達5億多元，其中歷史建築社頭泰安岩經文化部工程施工查核結果評定為甲等，是縣府團隊堅持文化資產修復品質的最好證明。
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