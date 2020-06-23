埔里枇杷城排水垃圾攔除成效好 半年清逾5公噸

南投縣環保局在埔里鎮枇杷城排水設河面垃圾攔除設施，半年攔除5.84公噸垃圾，成效很好，因此環保局今年選定草屯鎮虎山親水公園溪州溝排水新設塑膠攔除網，並派人定期清運。

為維護河川水體環境及減少垃圾流入海洋，行政院環境保護署補助南投縣政府環境保護局辦理清淨河面計畫，去年在埔里鎮枇杷城排水中正橋下設置河面垃圾攔除設施，半年時間攔除清理5.84公噸河面垃圾，成效很好，今年進一步在人口密集的草屯鎮推行。

南投縣環保局今天表示，草屯鎮虎山親水公園溪州溝排水新設一處河面垃圾攔除設施，派專人定期巡查、維護及清運垃圾；由於溪州溝排水斷面、水深、水流較小，選擇塑膠網垂直懸掛在排水斷面，材質特色為架設與拆解快速，若河水暴漲可快速拆除，以免阻礙水流。

環保局指出，暴雨會使區域排水、道路側溝、灌溉渠道等地面水體的垃圾沖進河川，南投雖不靠海，但河川上游垃圾可能流進海洋，地面水體垃圾平時巡查與清除很重要，縣府定期巡檢轄內地面水體，並以人力或重機具清理河岸累積垃圾，維護河川環境。

環保局表示，除清理河面垃圾，縣內也有多組河川巡守隊及環保志工針對責任區域內的河道周邊環境執行清潔維護，並定期舉辦淨溪活動，同時呼籲縣民共同守護河川環境。