大肚華山路成機車飆車場 盧秀燕：馬上現勘加強取締

台中市大肚區華山路路長僅4公里，但平均坡度達到10%，加上有許多「髮夾彎」，在地居民不滿竟成機車「試車」場，變成入夜後的惡夢，屢向民代反映。市長盧秀燕表示，要求警察局丶交通局與環保局馬上會勘，即刻改善，扼阻飆車風。

市議員林汝州表示，大肚區華山路丶遊園路一帶飆車族群聚已是長年問題，警察局雖加強取締，但防不慎防！他認為，要是哪天發生意外，不但傷人，必定傷及無辜，大家良心怎麼過意的去？

林汝州要求市府盡速處理，除加強取締，也要將該處改善成不適合飆車的場域，留給在地鄉親，一條安全的回家路！

盧秀燕市長回應，這處公路又寛又平且景觀好，大家都愛在此騎車，但不能製造危險。

她說，會後會立刻請副市長陳子敬召集三個局處，除了加強取締之外，會盡速研議改善設施，極力避免相關憾事發生！