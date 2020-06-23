端午何處去？ 八仙山國家森林遊樂區推限定活動
端午連假，八仙山國家森林遊樂區6月25日至28日推出「八仙山樂端午」限定活動，有買粽送粽DIY、「舞竹舞龍」創意DIY及尋找八仙山秘境闖關活動等，民眾闖關成功，還可品嘗原民風味粽，數量有限，送完為止。
天氣炎熱，八仙山國家森林遊樂區是中部的避暑勝地之一，尤其園區內有親水設施，讓民眾享受十文溪與佳保溪的冰涼感受，並在戲水之餘享受八仙山壯麗的山景。
端午連假，八仙山森林遊樂區推出「八仙山樂端午」限定活動，內容精采豐富，其中，6月25至26日有買粽送粽DIY，每日上午10點30分，限量20名、體驗價每人50元；另每日下午1點半到3點，有泰雅歌唱表演；6月27至28日，有免費端午「舞竹舞龍」創意DIY，每日限量50名。
此外，連假4天都有「尋找八仙山秘境闖關」活動，通過就可品嘗美味原民風味粽，數量有限，送完為止。民眾欲參加需於當日上午9點起，至八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心報名。
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