快訊

血淚「鐵暴風」：沖繩戰75年後 慰靈日被遺忘的戰爭記憶

環保局人員清理愛河發現行李袋 一打開驚見人小腿

端午何處去？ 八仙山國家森林遊樂區推限定活動

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
天氣炎熱，八仙山國家森林遊樂區是中部的避暑勝地之一。圖／東勢林管處提供
天氣炎熱，八仙山國家森林遊樂區是中部的避暑勝地之一。圖／東勢林管處提供

端午連假，八仙山國家森林遊樂區6月25日至28日推出「八仙山樂端午」限定活動，有買粽送粽DIY、「舞竹舞龍」創意DIY及尋找八仙山秘境闖關活動等，民眾闖關成功，還可品嘗原民風味粽，數量有限，送完為止。

天氣炎熱，八仙山國家森林遊樂區是中部的避暑勝地之一，尤其園區內有親水設施，讓民眾享受十文溪與佳保溪的冰涼感受，並在戲水之餘享受八仙山壯麗的山景。

端午連假，八仙山森林遊樂區推出「八仙山樂端午」限定活動，內容精采豐富，其中，6月25至26日有買粽送粽DIY，每日上午10點30分，限量20名、體驗價每人50元；另每日下午1點半到3點，有泰雅歌唱表演；6月27至28日，有免費端午「舞竹舞龍」創意DIY，每日限量50名。

此外，連假4天都有「尋找八仙山秘境闖關」活動，通過就可品嘗美味原民風味粽，數量有限，送完為止。民眾欲參加需於當日上午9點起，至八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心報名。

八仙山國家森林遊樂區推出「舞竹舞龍」創意DIY。圖／東勢林管處提供
八仙山國家森林遊樂區推出「舞竹舞龍」創意DIY。圖／東勢林管處提供

八仙 森林遊樂區 DIY

延伸閱讀

台日漫畫「好神」 端午來新北世界宗教博物館逛特展

影／慶端午台中警犬隊KUSO 雙犬唱雙簧耍萌賀節

圓吻鯝魚溯溪產卵 持續到端午

威力彩頭獎連38摃端午頭獎上衝10億元 今年最高獎來了

相關新聞

大肚華山路成機車飆車場 盧秀燕：馬上現勘加強取締

台中市大肚區華山路路長僅4公里，但平均坡度達到10%，加上有許多「髮夾彎」，在地居民不滿竟成機車「試車」場，變成入夜後的...

奈米科技導入農業 彰化縣二林鎮今發表成功實驗成果

彰化縣二林鎮公所媒合在地農民試用含有微量元素硒的膠體水溶液，經過半年試驗，肉雞、雞蛋和紅龍果的質與量都提高，今天在鎮立圖...

議員批東勢教育園區原地踏步 盧秀燕：安全是最高原則

台中市「東勢實驗教育園區」從2018年12月核准，至今超過一年半的時間，民進黨議員王立任、謝志忠與張玉嬿今天聯合質詢，要...

疫後職訓救失業 南投開課培訓大客車、美髮人才

受新冠肺炎疫情影響，部分民眾因此失業，其中不乏中年族群，為協助其及早找到工作，南投縣政府委外開辦「小客車逕升大客車駕訓班...

第一桶金／農藝博士謝瑞裕 推廣薑黃有成

想靠農業累積第一桶金很困難，但南投縣名間鄉謝瑞裕20年前就選擇農業為職志，幫忙家中農務，同時鑽研有機農業，從高農讀到中興...

南投殯儀館不足 行文4大鄉鎮籌建

南投縣的殯儀館目前僅南投市、名間2處，現況不足，對其他鄉鎮民眾也不便；縣長林明溱昨表示將行文4大鄉鎮，籌措經費新建殯儀館...

交通微罪也開單 中市議員批搶錢

台中市府去年罰款收入預算編15億元，一口氣暴增3億，已創新高，議員們質疑若以281萬市民計算，等於每人1年罰款平均達56...

南投百香果難結果 研判苗株體質弱 盼農委會因應

今年天氣多變化，影響蔬果生長；南投縣埔里鎮大坪頂地區今年第1期百香果出現晚開花、難結果現象，農委會檢驗研判是元月和4月低...

中彰投搶攻疫後商機 大送豪宅汽車現金

中彰投搶攻「疫後商機」，公部門帶頭推出消費可抽獎，台中和南投大獎都是房屋；台中市第2屆台中購物節7月1日登場，消費抽獎的...

公辦夏令營收費低 報名常秒殺

疫情趨緩後，中彰投各項暑期夏令營「復甦」，尤以公部門主辦有品質保證、價格低廉，最受歡迎，報名幾乎秒殺；彰化縣「逍遙遊暑假...

文山焚化廠整建 台中爆垃圾危機

台中市因應文山焚化廠明年整建工程，要求清運業者垃圾減量15%共體時艱，結果造成清運費大漲、不配合的社區被棄單，議員楊正中...

全新外來種「番茄潛旋蛾」侵台 番茄園全枯黃

南投縣仁愛鄉、埔里鎮入夏盛產番茄，但近期卻傳有新外來種「番茄潛旋蛾」入侵蛀蝕，致植株乾枯發育不良，影響品質和收成；農委會...

熱門新聞

罷中罷捷後 挺韓人士下月在高雄岡山設「罷琳總部」

北市府「簽准」大巨蛋過最後一關 可望端節連假後復工

全新外來種「番茄潛旋蛾」侵台 番茄園全枯黃

埔里百香果疑種苗出包減產 送檢結果讓果農更氣

獨／大巨蛋有未解題？ 北市都發局：恐要重送台建中心

北捷：民眾進站5分鐘內未搭車離站 可要求退款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。