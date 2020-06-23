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議員批東勢教育園區原地踏步 盧秀燕：安全是最高原則

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員謝志忠等人質疑實驗教育園區原地踏步。記者陳秋雲/攝影
民進黨台中市議員謝志忠等人質疑實驗教育園區原地踏步。記者陳秋雲/攝影

台中市「東勢實驗教育園區」從2018年12月核准，至今超過一年半的時間，民進黨議員王立任、謝志忠與張玉嬿今天聯合質詢，要求市長盧秀燕說明「到底要不要推實驗教育？」「還是不要在東勢園區辦實驗教育」希望盧市長勇敢說清楚，並趕快行動，如果確定不在東勢設實驗教育園區，就盡快找替代地點，落實台中市府推動實驗教育的具體行動。

市長盧秀燕回應，她強調擔任立委開始就支持實驗教育，當初重新評估就是因位校址位在地震帶上，孩子受教育的地方必須安全，才是負責任行為。

台中市前市長林佳龍任內在東勢高工舊校址打造實驗教育複合式園區，徵選公辦民營團隊，原預定109學年度正式招生，80多名實驗教育家長和學生，今天聚集市議會廣場，質疑市府至今沒有進度。家長和學生以自創的嘻哈饒舌和A Cappella表達「行政拖延」的不滿。

議員王立任、謝志忠、張玉嬿今天接力質詢，要求市長盧秀燕對實驗教育勇敢表態，不要再拖了！如果不能在東勢繼續辦教育實驗園區，應該說明清楚。謝志忠質疑，市府農業局去年已著手評估把教育園區改為農業園區，但因地目是文教用地，還須變更，他認為市府早就打算不蓋實驗教育園區，要勇敢說出來！接下來盡快找其他替代方案。

盧秀燕一再強調，地方上對這塊園區有很多期待，但安全是辦學最高原則！台中市政府教育局表示，由於東勢實驗教育園區鄰近斷層，且位於山坡地，今年3月10日經市府環保局的環評大會決議，請教育局修正環評報告後再審；另中央國教署審核時也建議須辦理地質安全鑑定，釐清用地安全性，為維護未來使用安全，等8月地質安全鑑定報告完成後，再行評估後續處理方式。

盧秀燕 台中市 教育局

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