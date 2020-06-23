伊達邵商圈迎接疫後經濟 舉辦資源回收競賽
為迎接疫後經濟及緊接著而來的日月潭萬人泳渡活動，伊達邵商圈每年皆吸引很多國內外遊客造訪，但考量縣內無設置焚化爐導致垃圾處理問題不易，遊客回流是好事，但商圈更擔心帶來大量的廢棄物無法處理，因此6至8月配合環保局舉辦伊達邵商圈資源回收競賽，促使店家落實資源回收及垃圾分類工作，同時宣導資源回收有競賽獎金可拿。
伊達邵商圈指出，減少垃圾量對於南投縣來說是很重要的目標，特別是縣內其他觀光景點眾多，本著「觀光勝地」美名，決定與環保局合作，將於每月第2及第3星期的周四，上午10點至下午1點，在魚池鄉日月村村里資收站舉辦資源回收活動，邀請店家落實資源回收，於辦理活動日，將玻璃容器、塑膠容器、鋁容器、鐵容器、紙容器、及廢乾電池等資源回收物，送交資收站回收並紀錄回收重量。
環保局表示，選定觀光風景區推動資源回收，是希望藉由活動，資源回收再利用等觀念，加深民眾對資源循環永續利用的認知，觸發民眾更積極的參與實踐，來提高參與意願及回收成效，歡迎伊達邵商圈店家踴躍參加，凡統計活動期間以回收重量最多者獲得第一名獎金6000元，第二名獎金4000元，第三名獎金3000元，第四名獎金2000元。
環保局並說，提醒店家及民眾所有回收容器請先清除內容物，一般民眾於活動當天只要攜帶資源回收物品，可兌換精美宣導品1分，呼籲大家共同維護環境的整潔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言