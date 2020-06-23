伊達邵商圈迎接疫後經濟 舉辦資源回收競賽

為迎接疫後經濟及緊接著而來的日月潭萬人泳渡活動，伊達邵商圈每年皆吸引很多國內外遊客造訪，但考量縣內無設置焚化爐導致垃圾處理問題不易，遊客回流是好事，但商圈更擔心帶來大量的廢棄物無法處理，因此6至8月配合環保局舉辦伊達邵商圈資源回收競賽，促使店家落實資源回收及垃圾分類工作，同時宣導資源回收有競賽獎金可拿。

伊達邵商圈指出，減少垃圾量對於南投縣來說是很重要的目標，特別是縣內其他觀光景點眾多，本著「觀光勝地」美名，決定與環保局合作，將於每月第2及第3星期的周四，上午10點至下午1點，在魚池鄉日月村村里資收站舉辦資源回收活動，邀請店家落實資源回收，於辦理活動日，將玻璃容器、塑膠容器、鋁容器、鐵容器、紙容器、及廢乾電池等資源回收物，送交資收站回收並紀錄回收重量。

環保局表示，選定觀光風景區推動資源回收，是希望藉由活動，資源回收再利用等觀念，加深民眾對資源循環永續利用的認知，觸發民眾更積極的參與實踐，來提高參與意願及回收成效，歡迎伊達邵商圈店家踴躍參加，凡統計活動期間以回收重量最多者獲得第一名獎金6000元，第二名獎金4000元，第三名獎金3000元，第四名獎金2000元。