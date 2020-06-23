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台中牛罵頭遺址考古暑期營隊報名 闖關遊戲多

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中牛罵頭遺址將辦暑期考古營隊。圖／台中市牛罵頭文化協進會提供
台中牛罵頭遺址將辦暑期考古營隊。圖／台中市牛罵頭文化協進會提供

台中市牛罵頭文化協進會將辦考古「趣」─史前人生活指南 2020拍瀑拉大肚番王暑期考古營隊，活動是二天一夜營隊，帶學員考古製陶。

考古營隊藉由牛罵頭遺址的空間場域，進行史前生活的場景與體驗規劃，學員歷經射箭、植物認識、考古、製陶等關卡的考驗，闖關通過後即可成為拍瀑拉勇士與俠女，接受頒發獎狀以資鼓勵。

考古營隊由台中市文化局指導，台中市牛罵頭文化協進會拍瀑拉文化基地主辦，台中市文化資產處協辦；活動為兩天一夜營隊，第一梯次2020年7月30日(周四)至7月31日(周五)，第二梯次2020年8月13日(周四)至8月14日(周五)。

凡10至12歲學童均可報名，每個梯次30人(額滿為止)，活動費用原價3800元，優惠價：3500元(07月21日(二)中午12點過後報名繳費者為優惠價)，早鳥價：3200元(需於7月21日(二)中午12點前完成報名並繳費成功)，持「清水牛罵認同卡」者活動費用可再打9折。洽詢電話：台中市牛罵頭文化協進會/拍瀑拉文化基地 04-26222596

考古 台中市 遺址

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