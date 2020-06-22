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文山焚化廠整建 台中爆垃圾危機

聯合報 / 記者陳秋雲／台中報導
台中市焚化爐歲修要求垃圾處理業者減量，不少社區垃圾無人理，上月差點引爆垃圾危機。圖／讀者提供
台中市焚化爐歲修要求垃圾處理業者減量，不少社區垃圾無人理，上月差點引爆垃圾危機。圖／讀者提供

台中市因應文山焚化廠明年整建工程，要求清運業者垃圾減量15%共體時艱，結果造成清運費大漲、不配合的社區被棄單，議員楊正中批環保局把三處焚化爐集中在下半年歲修，去化之道竟要求垃圾減量，引發亂象。垃圾危機不解決，這把火遲早燒到市府。市長盧秀燕親上火線回應，市府針對焚化爐換新治本，但啟用前仍須維修舊爐保持運作，處理垃圾。她強調焚化爐不會增加，蓋一座拆一座。

台中市有8279處公寓大廈社區，其中6968棟、近40萬戶委託民間清運業者處理社區廢棄物，其餘委託環保局清運，費用隨水費徵收。全市事業廢棄物處理業有500多家，66家與市府焚化廠簽約。

業者面對環保局要求垃圾減量15%，部分業者除漲價外，針對不配合的社區大樓，則棄單不收垃圾，後由環保局介入要求業者必須照收，但年底垃圾處理潛藏危機。

楊正中說，台中市晉升第二大城，人口逐年增加，從2018年起垃圾進廠量大於焚化量，糟的是文山焚化爐用24年達除役年限，加上后里、烏日焚化廠各使用16年以上，3座焚化爐設備老舊，焚化量逐年降載，汰舊換新勢在必行。

台中市議員楊正中建議市府，注意垃圾可能引發的危機，應化為轉機。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊正中建議市府，注意垃圾可能引發的危機，應化為轉機。記者陳秋雲／攝影

楊正中說，焚化爐處理量越來越少，且集中在年底歲修，垃圾危機迫在眉睫。他說，前市府面對垃圾危機不處理，建議盧秀燕化危機為轉機，由市長呼籲市民共體時艱，徹底做好垃圾分類，並講清楚規劃新設焚化爐措施。另環保局因應焚化爐降載，規畫垃圾多元去化解決方案。楊舉例，雲林推動「MT計畫」將垃圾製造成燃料棒，製成品以每噸1950元的價格，賣給台塑六輕混在燃煤當燃料燒，市府可借鏡。

盧秀燕指出，未來幾年文山焚化廠現有處理功率有限，尤其垃圾大量提升，汰舊換新才能治本，她表示的確有垃圾危機，但垃圾量大增，堆置量卻減少，顯見環保局很努力處理。她表示，外界傳言市府焚化爐越蓋越多，她強調，新建一座提高效能，蓋一座就拆一座。

焚化爐 垃圾危機 盧秀燕

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