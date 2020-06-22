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全新外來種「番茄潛旋蛾」侵台 番茄園全枯黃

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵台灣，南投仁愛、埔里傳災情，果園全枯黃。圖／仁愛農會提供
全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵台灣，南投仁愛、埔里傳災情，果園全枯黃。圖／仁愛農會提供

南投縣仁愛鄉、埔里鎮入夏盛產番茄，但近期卻傳有新外來種「番茄潛旋蛾」入侵蛀蝕，致植株乾枯發育不良，影響品質和收成；農委會今赴仁愛鄉勘查，並研商後續防治，當地農會則籲果農加強田間巡查，若發現有受危害狀況就盡速通報。

縣府農業處指出，縣內信義、仁愛、埔里等地均有種植食用番茄，全縣面積逾700公頃，又以牛番茄為大宗，入夏後盛產，是國內重要產地，過去受災多因颱風、豪雨至水傷或溫室受損，但近日仁愛、埔里傳遭蟲害，粗估受損面積逾1公頃。

仁愛鄉農會表示，鄉內番茄栽種面積約30公頃，主要集中在南豐、親愛、萬豐等部落，但18日接獲當地農民反映，植株莖葉、果實遭蛾類幼蟲啃食，導致乾枯發育不良，通報台中農改場、農委會防檢局後，確認是外來種「番茄潛旋蛾」。

而「番茄潛旋蛾」是小型蛾類，原生於南美洲秘魯，現已廣泛分布於歐洲、中美、北美、北非、西亞、印度等地，主要危害番茄，也可危害茄子、甜椒、馬鈴薯、菸草、龍葵、曼陀羅等茄科作物，台灣過去未有發生紀錄，傳播途徑則有待瞭解。

防檢局表示，目前已確認埔里2處、仁愛1處設施遭「番茄潛旋蛾」危害，初步了解附近露天栽培田區目前尚未發現受害，而其危害主要由幼蟲鑽入葉片、莖部、果實等部位取食，造成植株乾枯皺縮發育不良，今也赴仁愛鄉受災農園現勘確認。

仁愛農會也表示，「番茄潛旋蛾」幼蟲潛入葉片取食葉肉組織，卻不會破壞葉面表皮而留下薄膜，受害葉片上能清晰發現大面積的窗格狀食痕，近期已籲果農加強田間巡查，若發現受害狀況盡速通報，後續將辦理相關病蟲害防治宣導說明。

防檢局也表示，目前已請相關縣市啟動調查回報，並南投縣府、農會及農改場等研商因應措施與分工，並已公告緊急防治藥劑，包括第滅寧、畢芬寧、亞滅培、賜諾殺、阿巴汀、因滅汀、克凡派、因得克等8種有效成分、共19種農藥產品。

此外，農民也可利用黃色黏紙、黏膠、燈光誘捕等方式誘捕成蟲，並減少周邊環境雜草、加強清除作物殘株，多管齊下，防止害蟲擴散；另植栽前以熱水處理栽培介質降低該蟲蛹的密度，加強移入設施的種苗檢查，避免害蟲傳入。

全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵台灣，南投仁愛、埔里傳災情，果園全枯黃。圖／仁愛農會提供
全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵台灣，南投仁愛、埔里傳災情，果園全枯黃。圖／仁愛農會提供
全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵台灣，南投仁愛、埔里傳災情，果園全枯黃。圖／仁愛農會提供
全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵台灣，南投仁愛、埔里傳災情，果園全枯黃。圖／仁愛農會提供
全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵台灣，南投仁愛、埔里傳災情，果園全枯黃。圖／仁愛農會提供
全新外來種「番茄潛旋蛾」入侵台灣，南投仁愛、埔里傳災情，果園全枯黃。圖／仁愛農會提供

埔里 農民 農委會

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