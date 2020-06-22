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梨山長者下山就醫難 中市府：調整轉乘班次

中央社 / 台中22日電

台中市梨山地區長者下山難，從谷關往返梨山一天僅3班公車，須3天前網路訂位，許多部落長者耗費5小時才能下山就醫，市府表示，將調整相關轉乘路線、班次，提升運輸環境。

台中市政府規劃865路公車，從谷關往返梨山，台中市議員朱元宏今天在市議會定期會上質詢表示，865路公車看似方便梨山居民下山，但居民若要搭車，必須3天前先在網路訂位，原住民長者不擅長使用網路，如果臨時下山就沒有公車可搭。

朱元宏指出，865路公車自梨山發車，1天3班分別是上午6時10分、11時10分及下午3時40分，長者如果預約成功，要搭乘上午11時10分的班次，必須先到環山部落，搭乘上午10時發車的公車到梨山，再轉乘865路公車到谷關後，改搭其他公車下山，走路到台中榮總時，已經是下午3時20分。

朱元宏指出，865路公車須配合中橫便道開放時間，建議市府同時間可行使2班車，一班給旅行社，另班提供梨山地區居民使用，且市府應讓梨山4個部落的居民都能方便搭車。

交通局強調，為照顧偏遠地區民眾行的便利性，每班865路公車都保留3個座位供在地民眾免預約優先使用，4月30日起開放電話預約服務，未來將持續盤點、調整相關轉乘路線及班次，以提升大梨山地區大眾運輸環境。

公車 台中市 台中榮總

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